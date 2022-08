Transfer Ronaldo dopięty na 99 procent. Agent piłkarza pracował całą dobę. Co na to Man United?

Cristiano Ronaldo wróci do Sportingu Lizbona? Jak donoszą zagraniczni dziennikarze, agent Portugalczyka pracuje z całych sił, by doprowadzić ten transfer do skutku. "Transakcja dopięta na 99 procent" - podają media. Jednak na drodze staje Manchester United. "Zawodnik nie jest na sprzedaż" - podkreślają działacze.

