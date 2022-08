Żona Di Marii wyjawiła okrutną prawdę o życiu w Anglii. "Chciałam się zabić"

Latem 2014 roku Angel Di Maria zakończył pełną sukcesów przygodę z Realem Madryt i dołączył do Manchesteru United. Z drużyną ze stolicy Hiszpanii sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów, mistrzostwo kraju, Superpuchar UEFA, Superpuchar Hiszpanii i dwukrotnie zdobył także puchar Hiszpanii. Zdecydowanie gorzej poszło mu w angielskim zespole. W Manchesterze spędził tylko jeden sezon. W jego trakcie wystąpił w 32 spotkaniach, w których zdobył zaledwie cztery bramki i zaliczył dwanaście asyst. Na jego słabą postawę miały wpływ przede wszystkim częste kontuzje.

Żona Di Marii była na skraju załamania nerwowego. "Powiedziałam mężowi, że mam ochotę się zabić"

Di Maria zdecydował się na przeprowadzkę do Anglii głównie ze względu na większe pieniądze. Real nie chciał zapłacić mu tyle, ile zarabiali Cristiano Ronaldo czy Gareth Bale, więc Argentyńczyk postanowił zmienić otoczenie. Informacje te potwierdziła w jednym z ostatnich wywiadów także żona piłkarza Jorgelina Cardoso.

- Byliśmy z Angelem w Madrycie, w najlepszej drużynie świata - doskonałe jedzenie, idealna pogoda. I nagle przyszła ta nieszczęsna oferta z Manchesteru. Powiedziałam mu "nie ma mowy", ale on cały czas powtarzał, że musimy się zgodzić na tę propozycję, ponieważ ona nas zabezpieczy finansowo - wyznała żona Di Marii, cytowana przez "Daily Mail". Ostatecznie piłkarz przeniósł się na Wyspy Brytyjskie za rekordową sumę 75 milionów euro.

- Jeśli mam być szczera, to nigdy nie byłam fanką transferu do Manchesteru. Kiedy odwiedzaliśmy Sergio Aguero w Anglii, wyrobiłam sobie negatywne zdanie na temat tego miejsca. Zawsze powtarzałam mężowi: "Jeśli któregoś dnia będziesz musiał odejść, to upewnij się, że będzie to jakiekolwiek miejsce na ziemi poza Anglią" - przyznała.

W dalszej części wywiadu kobieta wyjawiła, że pobyt w Wielkiej Brytanii był dla niej koszmarem. - Zupełnie nie lubiłam tego miejsca. Ludzie byli jacyś dziwni. Nie wiedziałam, czy w pewnym momencie mnie nie zaatakują. Jedzenie było okropne. A kobiety? Wyglądały jakby były z porcelany. Jednej nocy nie wytrzymałam i powiedziałam mężowi, że mam ochotę się zabić - wyjawiła.

Ostatecznie Di Maria zakończył współpracę z Manchesterem w 2015 roku i przeniósł się do PSG. W barwach francuskiej drużyny występował przez siedem lat. Wziął udział w 295 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 93 bramki i zanotował 119 asyst. Razem z zespołem sięgnął po 18 tytułów, w tym pięć razy sięgnął po mistrzostwo Francji. Latem tego roku Argentyńczyk rozstał się z PSG i przeniósł do Serie A, gdzie broni barw Juventusu.