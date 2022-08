Jan Bednarek bliski transferu. W klubie jak w reprezentacji?

Jan Bednarek już od jakiegoś czasu łączony był z opuszczeniem Southampton. Angielska drużyna chciała nieco uszczuplić formację obrony, a reprezentant Polski miał być zawodnikiem, na którym uda się zarobić najwięcej. Wcześniej łączono go z m.in. Napoli, ale wszystko wskazuje na to, że pozostanie on w Premier League.

Później wiele mówiło się o tym, że Bednarek może trafić do West Hamu, jednak stołeczny klub zdecydował się na pozyskanie Thilo Kehrera z PSG. Dla reprezentanta Polski nie oznacza to utraty szansy na transfer. Jak podaje bowiem dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk, obrońca może trafić do Aston Villi.

- Aston Villa chętnie wypożyczyłaby go na rok, ponieważ taka jest potrzeba Stevena Gerrarda. Bednarek ma jednak również inne opcje, niektóre równie ciekawe. Wydaje mi się, że jego przygoda z Southampton powoli zmierza do końca i ja stawiam, że to będzie Aston Villa - stwierdził Włodarczyk w programie "Okno Transferowe". Dziennikarz dodał, że jedną z możliwych przyczyn takiego ruchu jest brak porozumienia pomiędzy defensorem a trenerem drużyny Ralph Hasenhuettlem.

Aston Villa potrzebuje natomiast pilnie wzmocnić środek obrony. Kontuzji ścięgna Achillesa nabawił się bowiem Diego Carlos i jak dodają angielskie media, sam Gerrard ma naciskać na wzmocnienie tej formacji. Jego podopieczni tracili już sześć bramek w tym sezonie i jest to jeden z najgorszych wyników w lidze.

Drużyna z Birmingham zajmuje natomiast obecnie 13. miejsce w tabeli, mając na swoim koncie trzy punkty. W poprzedniej edycji Premier League Aston Villa rywalizowała o miejsce w środku tabeli z Southamptonem, lecz w tym okienku dokonała już kilku ciekawych wzmocnień. Oprócz wcześniej wspomnianego Carlos, działaczom klubu udało się zakontraktować Boubacara Kamarę oraz Philippe Coutinho.