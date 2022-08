Kamery uchwyciły Cristiano Ronaldo na ławce. A Niemcy piszą: "Izolowany"

Erik ten Hag zdecydował, że Cristiano Ronaldo i Harry Maguire zaczną mecz z Liverpoolem na ławce rezerwowych. Ta decyzja holenderskiego szkoleniowca okazała się być trafiona, ponieważ Manchester United wygrał 2:1 po bramkach Jadona Sancho oraz Marcusa Rashforda. Jedynego gola dla Liverpoolu strzelił Mohamed Salah. Cristiano Ronaldo pojawił się na boisku w 86. minucie, zmieniając Marcusa Rashforda.

Media zwracają uwagę na reakcje Ronaldo na ławce rezerwowych. "Dusił się na ławce"

Dziennikarze niemieckiego "Bilda" postanowili zwrócić uwagę na to, jakie reakcje w trakcie meczu miał Cristiano Ronaldo na ławce rezerwowych. Portugalski napastnik nie rozmawiał z kolegami i wpatrywał się w przestrzeń. "Ronaldo nic nie mówił, wydawał się izolowany. Było widać, że się dusił na ławce" - czytamy. Dodatkowo przed meczem Ronaldo przywitał się z Garym Nevillem i Royem Keanem, i jednocześnie zignorował Jamie Carraghera.

Jaka będzie przyszłość Cristiano Ronaldo? Ostatnie doniesienie medialne wskazywały na to, że Portugalczyk może dołączyć do Borussii Dortmund. Te plotki szybko zdementował Sebastian Kehl, dyrektor sportowy. - Nie było kontaktu i szczerze mówiąc nie zawracaliśmy sobie tym głowy. Na pewno ten temat znakomicie się klika, ale Ronaldo nie trafi do BVB. Tak to już jest - tłumaczył. Z kolei portugalski dziennikarz Pedro Almeida poinformował, że Ronaldo zostaje w Manchesterze United.

Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United w sierpniu 2021 roku, odchodząc za 15 milionów euro z Juventusu. Od tej pory portugalski napastnik zagrał w 41 meczach, w których zdobył 24 bramki i zanotował trzy asysty. Cristiano Ronaldo występował już wcześniej na Old Trafford, konkretniej w latach 2003-2009.