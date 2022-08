Przed hitem 3. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem United a Liverpoolem obaj odwieczni rywale potrzebowali punktów jak tlenu. Liverpool rozpoczął sezon od zaledwie dwóch remisów, z kolei United doznali dwóch bolesnych porażek - z Brighton (1:2) i Brentford (0:4). Dlatego też jedni i drudzy potrzebowali koniecznie zdobycia trzech punktów, aby już na starcie nie stracić sporego dystansu do ligowej czołówki.

Wielkie odrodzenie Manchesteru United! Liverpool pokonany na Old Trafford

Choć wydawało się, że wobec dużego kryzysu Manchesteru United to Liverpool jest zdecydowanym faworytem tego spotkania, początek rywalizacji na Old Trafford należał zdecydowanie dla agresywnie grających gospodarzy. Już w 10. minucie gry wynik powinien był otworzyć Anthony Elanga, ale w sytuacji sam na sam trafił tylko w słupek.

Ta sztuka grającym bez Ronaldo i Maguire'a (obaj zasiedli na ławce) United udała się sześć minut później. Po składnej akcji zespołowej Manchesteru Elanga zagrał z lewego skrzydła na środek pola karnego do Jadona Sancho, a ten posadził na tyłku Jamesa Milnera i Alissona, po czym posłał piłkę w wolny róg bramki Liverpoolu.

Liverpool w pierwszej połowie nie potrafił zareagować, a United mogli w 25. minucie podwyższyć prowadzenie, jednak świetny strzał z rzutu wolnego Christiana Eriksena znakomicie obronił Alisson.

Później "Czerwone Diabły" oddały inicjatywę rywalom, jednak spisywały się niemalże bezbłędnie w defensywie. Najbliżej wyrównania był... Bruno Fernandes, którego koszmarny kiks w 42. minucie omal nie kosztował United gola samobójczego, ale na szczęście gospodarzy trafił tylko w stojącego na linii bramkowej Lisandro Martineza i na przerwę Manchester United schodził z jednobramkowym prowadzeniem.

Krótko po zmianie stron piłkarze Erika ten Haga potrafili podwyższyć prowadzenie po skutecznym kontrataku. Po prostopadłym podaniu Anthony'ego Martiala sam na sam z Alissonem wyszedł Marcus Rashford i pewnym strzałem w 53. minucie trafił do siatki na 2:0.

Mało tego, chwilę później Rashford miał bardzo dobrą szansę, by strzelić również trzeciego gola dla United, jednak jego sprytne uderzenie z kilkunastu metrów świetnie odbił bramkarz Liverpoolu.

"The Reds", poza mizernymi strzałami głową Fabinho czy Roberto Firmino, długo nie potrafili zagrozić bramce Davida De Gei, a zdecydowanie groźniej było po drugiej stronie boiska. W 76. minucie znów z dobrej strony pokazał się Rashford, który po niezłej indywidualnej akcji uderzył mocno centymetry nad poprzeczką.

Dopiero w 81. minucie gościom udało się złapać kontakt na Old Trafford. Po rzucie rożnym mocny strzał z kilkunastu metrów Fabio Carvalho odbił De Gea, ale przy dobitce Mohameda Salaha był już bezradny.

Mimo starań "The Reds" to było wszystko, na co było ich stać w tym spotkaniu. Świetnie zorganizowany Manchester United pokonał Liverpool 2:1, odniósł pierwsze zwycięstwo pod wodzą Erika ten Haga i z trzema punktami w dorobku wyprzedził swojego odwiecznego rywala w tabeli Premier League. Liverpool, który ma zaledwie dwa punkty na koncie po trzech kolejkach, już na starcie mocno utrudnił sobie walkę o mistrzostwo Anglii.