Gruba afera w Anglii. Mecz Manchester United - Liverpool może się nie odbyć

W maju 2021 roku mecz Manchesteru United z Liverpoolem musiał zostać przełożony na inny termin ze względu na protesty na dużą skalę fanów United przeciwko rodzinie Glazerów. Tysiące fanów protestowało przed hotelem, w którym przebywali piłkarze "Czerwonych Diabłów", przed Old Trafford, a część wdarła się nawet na murawę legendarnego stadionu w Manchesterze. Spotkanie zostało rozegrane 11 dni później, a Liverpool zwyciężył w nim 4:2.

Mecz United - Liverpool znów będzie przełożony? Kibice United planują wielki protest

W poniedziałek sytuacja może się powtórzyć. Jak informują media z Manchesteru, przed meczem planowane są kolejne wielkie protesty kibiców Manchesteru United przeciwko Glazerom. Mówi się, że ma w nich udział wziąć nawet 10 tysięcy osób.

Między innymi dlatego, ze względów bezpieczeństwa, Manchester United odwołał tradycyjne przedmeczowe zgrupowanie drużyny w hotelu Lowry, przed którym już w okolicach południa zaczęli się gromadzić pierwsi protestujący kibice.

Jako że doniesienia o protestach pojawiały się w mediach od kilku dni, do sprawy na przedmeczowej konferencji prasowej odniósł się trener Liverpoolu Juergen Klopp, który jasno zasugerował, że jeśli znów mecz nie będzie mógł zostać rozegrany, to Manchester United powinien zostać ukarany walkowerem.

- Naprawdę mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy, ale jeśli się wydarzy, powinniśmy dostać punkty - mówił Klopp. - Nie ma żadnej naszej winy w tej sytuacji i jeśli kibice chcą, aby mecz się nie odbył, nie możemy po prostu raz jeszcze przełożyć spotkania i próbować je gdzieś wcisnąć w tak wymagającym sezonie.

- Nie mam pojęcia, co może się wydarzyć i nie myślę o tym. Wierzę, że tam pojedziemy, zagramy mecz i wrócimy do domu. Ale w takich sytuacjach, gdy mecz nie może zostać rozegrany, zawsze drugi zespół powinien otrzymywać punkty, ponieważ nie jest w żaden sposób winny takiej sytuacji i się do tego spotkania przygotowywał - zaznaczał niemiecki szkoleniowiec.

Mecz Manchesteru United z Liverpoolem ma zostać rozegrany w poniedziałek 22 sierpnia o godzinie 21:00.