Fani United planują protest. Problemy. Klopp upomina się o punkty

W maju 2021 roku mecz Manchesteru United z Liverpoolem musiał zostać przełożony na inny termin ze względu na protesty na dużą skalę fanów United przeciwko właścicielom klubu - rodzinie Glazerów. Tysiące fanów protestowało przez hotelem, w którym przebywali piłkarze "Czerwonych Diabłów", przed Old Trafford, a część wdarła się nawet na murawę legendarnego stadionu w Manchesterze. Spotkanie zostało rozegrane 11 dni później, a Liverpool zwyciężył w nim 4:2.

Kibice znów nie dopuszczą do hitu na Old Trafford? "Wtedy powinniśmy dostać punkty"

Angielskie media spekulują, że po ponad roku taka sytuacja może się powtórzyć. Wszystko dlatego, że zarządzanie Manchesterem United dalej jest, delikatnie mówiąc, dalekie od ideału. Efektem tego jest koszmarny początek nowego sezonu w postaci porażek z Brighton (1:2) i Brentford (0:4). Protest znów może mieć miejsce przy okazji meczu z odwiecznym rywalem United - Liverpoolem.

Trener "The Reds" Juergen Klopp na przedmeczowej konferencji prasowej odniósł się do tych doniesień, mówiąc wprost, że jeśli coś takiego rzeczywiście się wydarzy, Liverpool powinien wygrać walkowerem.

- Naprawdę mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy, ale jeśli się wydarzy, powinniśmy dostać punkty - mówił Klopp. - Nie ma żadnej naszej winy w tej sytuacji i jeśli kibice chcą, aby mecz się nie odbył, nie możemy po prostu raz jeszcze przełożyć spotkania i próbować je gdzieś wcisnąć w tak wymagającym sezonie.

Klopp twardo o Eriku ten Hagu. "Nie trzeba mu współczuć. Każdy ma swoje problemy"

- Nie mam pojęcia, co może się wydarzyć i nie myślę o tym. Wierzę, że tam pojedziemy, zagramy mecz i wrócimy do domu. Ale w takich sytuacjach, gdy mecz nie może zostać rozegrany, zawsze drugi zespół powinien otrzymywać punkty, ponieważ nie jest w żaden sposób winny takiej sytuacji i się do tego spotkania przygotowywał - zaznaczał niemiecki szkoleniowiec.

Mecz Manchesteru United z Liverpoolem ma zostać rozegrany w poniedziałek 22 sierpnia o godzinie 21:00.