Media: Cristiano Ronaldo podjął decyzję. Tam zagra w najbliższych miesiącach

Wszystko wskazuje na to, że saga transferowa z udziałem Cristiano Ronaldo dobiega końca. W ostatnim czasie wiele mówi się na temat odejścia Portugalczyka z Manchesteru United. Nie był on zadowolony z postawy klubu, który nie awansował do Ligi Mistrzów. Co więcej, angielski zespół fatalnie rozpoczął sezon, przegrywając dwa pierwsze mecze (1:2 u siebie z Brightonem i 0:4 na wyjeździe z Brentfordem), co jeszcze bardziej mogło przekonywać słynnego napastnika do transferu do innego klubu.

Wydaje się jednak, że Cristiano Ronaldo zostanie w Manchesterze United. - Ronaldo akceptuje zostanie w Manchesterze United. Istotny dla tej decyzji był transfer Casemiro - napisał na Twitterze Pedro Almeida, portugalski dziennikarz specjalizujący się w tematyce transferowej.

Przypomnijmy, w minionym piątek potwierdzono, że Casemiro zostanie nowym piłkarzem Manchesteru United. Jego umowa z klubem ma obowiązywać przez cztery lata i zawierać także opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United latem 2021 roku. Kibice byli podekscytowani, bo wierzyli, że jego przyjście oznacza też powrót trofeów do klubowej gabloty. Zespół nic jednak nie wygrał. Ba, mało brakowało i nie zakwalifikowałby się do europejskich pucharów. Manchester United zagra w tym roku w Lidze Europy dzięki dopiero szóstemu miejscu w tabeli Premier League w sezonie 2021/22.

Cristiano Ronaldo zagrał w 38 meczach, w których zdobył 24 bramki i miał trzy asysty. Jego kontrakt z Manchesterem United jest ważny do końca czerwca przyszłego roku.