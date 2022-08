Klopp bez litości dla Man United i trenera Ten Haga: Nie muszę mu współczuć

Nie można zaprzeczyć faktom. Manchester United, a co za tym idzie przede wszystkim Erik ten Hag, ma problem już na starcie nowego sezonu Premier League. W pierwszej kolejce przegrał 1:2 z Brighton, a potem 0:4 z Brentford. Holender musi znaleźć sposób na ułożenie swojego zespołu. W przeciwnym razie Manchester United nie wydostanie się ze strefy spadkowej, a to będzie wręcz historyczny "wyczyn".

Tu szansę dla Liverpoolu dostrzega Juergen Klopp. Niemiec dał do zrozumienia, że przy tak częstej zmianie trenerów trudno, by zespół pracował w odpowiedni sposób. Od 2015 roku na ławce Manchesteru United siadali: Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick i teraz Erik ten Hag. On w tym czasie pracował wyłącznie w Liverpoolu.

- Na ławce Manchesteru United zawsze jest ktoś inny. I byłbym niepotrzebny, gdyby każdy z nich mógłby tam siedzieć, a my prezentowalibyśmy ten sam styl. Więc to naturalne, że wszystko zależy od tego, kto jest u władzy. Każdy trener prowadzi zespół inaczej. Bardzo się różnią. Musisz przygotować piłkarzy na inną grę i tak też zrobimy - mówił Klopp cytowany przez "The Guardian"

Po części nie można Kloppowi zaprzeczyć, bo do każdej zmiany trzeba się przygotować, a później ją zaadaptować. Być może to jeden z czynników wpływających na wyniki Manchester United. Ale, czy Klopp współczuje z tego powodu swoim rywalom?

- Nie. Każdy ma swoje problemy piłkarskie. Nie jestem też pewien, czy współczułby nam Erik ten Hag, gdybyście zapytali go liczbę naszych kontuzjowanych zawodników. Nie muszę mu współczuć. To im nie pomaga, ani nie szkodzi. Wszyscy mamy jakieś problemy - dodał niemiecki szkoleniowiec.

Przy okazji wbił też szpilkę w Manchester United. Zasugerował, że podpisywanie kontraktów z sześcioma trenerami w ciągu siedmiu lat, to spory wydatek. - Wyobraźcie sobie te pieniądze, które Liverpool zaoszczędził na tym, że nie opłaca innych trenerów - powiedział z uśmiechem na ustach. I dodał: - Powinienem o tym powiedzieć, gdy podpisywałem ostatni kontrakt. Mógłbym otrzymać imponującą kwotę.

Liverpool też nie zaczął najlepiej tego sezonu, ale jest w nieco lepszej sytuacji od United. Znajduje się obecnie na 15. miejscu w tabeli z dwoma punktami na koncie. W pierwszych dwóch kolejkach zremisował 2:2 z Fulham i 1:1 z Crystal Palace.