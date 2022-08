Arteta wyciągnął żarówkę. I się zaczęło. Robi wszystko, by zostać legendą

"All or Nothing: Arsenal" to serial dokumentalny, który jest dostępny na platformie Amazon Prime. Program przedstawia, co działo się w szatni Arsenalu podczas sezonu 2021/2022. Jednym z największych smaczków jest to, że kamera towarzyszy piłkarzom także podczas odpraw przedmeczowych Mikela Artety.

Mikel Arteta zadziwia jako motywator. "Wyjdźcie, k***a, włączcie światło i grajcie w piłkę"

Hiszpański szkoleniowiec coraz bardziej jawi się jako nieco szalony motywator, który szuka bardzo oryginalnych metod, aby dotrzeć do piłkarzy. Tak było chociażby przed meczem z Brighton w kwietniu ubiegłego roku.

W serialu widzimy, jak piłkarze zebrali się w kółku wokół Artety, który nagle pokazuje im... żarówkę. - Edison wynalazł żarówkę. Dziś chcę zobaczyć ekipę, która jest połączona, bo sama żarówka to nic. Chcę zobaczyć zespół, który jest ze sobą połączony i błyszczy - zaczął.

- Chcę, aby każdy z was przekazywał koledze z drużyny światło, energię, pasję oraz to, jak grać w piłkę. Grajcie razem. Bo co się dzieje, kiedy gramy, jakbyśmy byli połączeni, panowie? Jaka jest następna rzecz, która się wydarzy? Że łączymy się z 60 000 ludzi, którzy tworzą więcej energii. Bo na końcu jest elektryczność, która poprzez ciepło tworzy światło i życie. Bo jeśli nie, byłoby cholernie ciemno, gdyby ten gość [Edison] nie miał pomysłu, aby to zrobić - kontynuował nawiązanie do wybitnego wynalazcy.

- I chcę, żebyście grali w ten sposób, bo to jak dobrzy jesteśmy, zależy od jednej rzeczy. To, co nas wyróżnia, to nasze podejście i dzisiaj chcę, żebyście nim zagrali. Wyjdźcie, k***a, włączcie światło i grajcie w piłkę. Naprzód - zakończył.

Mowa, choć płomienna i inspirująca, nie okazał się skuteczna. Brighton wygrało 2:1 po golach Trossarda oraz Enocka Mwepu. Jedyną bramkę dla Arsenalu zdobył natomiast Martin Ødeggard