Piłkarz Manchesteru City zabrał kobiecie telefon i kazał się rozbierać. Obrzydliwe słowa

Benjamin Mendy stracił niemal cały ostatni sezon. Wszystko za sprawą problemów z prawem i aresztem, do którego zawodnik Manchesteru City trafił w sierpniu ubiegłego roku. Do organów ścigania zgłaszały się kolejne kobiety, które oskarżały Mendy'ego o gwałt i napastowanie seksualne. Po wpłaceniu kaucji Benjamin Mendy jest na wolności. Rozpoczął się proces, w którym oskarżony jest on i jeden z jego znajomych – 41-letni Louis Saha Matturie. Obaj usłyszeli łącznie 22 zarzuty, jednak do żadnego się nie przyznają. O napaść seksualną i gwałty oskarżyło ich razem 13 kobiet.

"The Guardian" regularnie publikuje kolejne zeznania kobiet. Ich wstrząsające relacje są przedstawiane ławie przysięgłych i sądowi. - On po prostu nie chciał, żebym miała ubrania. Ciągle mi przeszkadzał. Ciągle go odpychałam, on łapał mnie z powrotem – mówiła kobieta, która brała prysznic w domu Mendy'ego, kiedy ten dotykając swojego penisa nieproszony, wszedł do łazienki i chciał zobaczyć ją nagą.

Kolejne zeznania obciążające Mendy'ego. "Denerwuje mnie to, ile razy mówiłam 'nie'"

Teraz na światło dzienne wyszły zeznania kolejnej z kobiet, jednej z pierwszych, które zgłosiły się na policję i oskarżyły Mendy'ego. 11 października 2020 roku poznała Mendy'ego w jednym barów. Kiedy ten się zamykał, ona i jej znajomi udali się razem z piłkarzem do jego rezydencji. Tam dziewczyna zaczęła przeglądać Snapchata, co zwróciło uwagę piłkarza.

Zabrał on jej telefon argumentując to tym, że już raz został ukarany grzywną w wysokości 200 tysięcy funtów za organizowanie imprez w trakcie pandemii. Nie chciał ryzykować, że zdjęcia z imprezy trafią do sieci, a co za tym idzie do mediów. Kobieta zaczęła podążać za Mendym do jego sypialni, którą odblokował zamkiem na odcisk palca. Cały czas kobieta prosiła, żeby oddał jej telefon. Z kolei Mendy zaczął przeglądać jej zdjęcia. Część z nich miała mieć intymny charakter.

W sypialni Mendy naciskał na nią, żeby rozebrała się do naga. Kobieta wielokrotnie i wprost mówiła piłkarzowi, że nie jest nim zainteresowana i nie chce uprawiać z nim seksu. Ten jednak zdawał się być głuchy. Kobieta, nie widząc innego wyjścia, rozebrała się, aż została tylko w majtkach. Mendy miał ją chwycić od tyłu i powiedzieć "Och, jesteś zbyt nieśmiała". Dziewczyna znowu stwierdziła, że nie chce iść z nim do łóżka, na co ten odpowiedział, że "uprawiał seks z 10 tysiącami kobiet".

- Naprawdę denerwuje mnie to, ile razy mówiłam "nie". Ile razy mówiłam: nie chcę uprawiać z tobą seksu. Mówiłam bardzo jasno i tego nie posłuchano – powiedziała policji. Mendy miał jej jeszcze powiedzieć, że "jeśli nikomu nic nie powie, to może przychodzić tu co wieczór".

"Guardian" informuje, że na zarzuty kobiety odpowiedział adwokat Mendy'ego. Pokazał on wiadomości, które kobieta miała wysłać do jednego ze znajomych. Pisała w nich, że będzie się "pie…", oraz "jeśli kiedykolwiek zajdzie w ciążę, to dziś wieczorem". Kobieta odpowiedziała, że to żart. Zaprzeczyła sugestii adwokata, że wszystko działo się za obopólną zgodą. Dodatkowo prawnik zarzucił jej, że skłamała na temat wypowiedzi piłkarza o "10 tysiącach kobiet". Tutaj również kobieta podtrzymała to, co mówiła wcześniej.

