Ancelotti zabrał głos ws. transferu Casemiro. Wszystko jasne. "Trwają negocjacje"

Manchester United wciąż nie domknął kadry na nowy sezon i ma zamiar sprowadzić jeszcze pięciu piłkarzy, a działania władz wskazują na to, że klub bardzo panikuje. Jednym z nowych zawodników Man United ma być Casemiro z Realu Madryt, który ma kosztować 60 milionów euro podstawy oraz 10 milionów euro bonusów. Florentino Perez, prezes mistrzów Hiszpanii, zezwolił brazylijskiemu pomocnikowi na transfer do Premier League. Teraz głos zabrał trener Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti zabiera głos nt. transferu Casemiro. "Jego wolą jest transfer"

Carlo Ancelotti pojawił się na konferencji prasowej przed meczem z Celtą Vigo w drugiej kolejce ligi hiszpańskiej. Dziennikarze głównie zadawali pytania na temat Casemiro i jego możliwego transferu do Manchesteru United. Ancelotti potwierdził, że coś jest na rzeczy. - Rozmawiałem z Casemiro dzisiaj rano. On chce spróbować nowego wyzwania i razem z klubem to rozumiemy. Musimy uszanować jego pragnienie. Teraz trwają negocjacje, jego wolą jest transfer, ale pozostaje na razie piłkarzem Realu Madryt. Mamy środki, by go zastąpić - powiedział.

Carlo Ancelotti dodał, że Casemiro może się nie znaleźć w kadrze Realu Madryt na mecz z Celtą Vigo. Jednocześnie włoski szkoleniowiec ujawnił, że Real nie sprowadzi żadnego nowego zawodnika w miejsce Brazylijczyka. - Na tę pozycję kupiliśmy Aureliena Tchouameniego i to jeden z najlepszych pomocników na rynku. Do tego mamy opcję z Tonim Kroosem, który może grać na tej pozycji. Nie zastąpimy piłkarza z taką charakterystyką, jak Casemiro, ale mamy piłkarzy z innymi cechami. Jest też Eduardo Camavinga. Mamy sześciu pomocników i tylu wystarczy na cały sezon - dodał Ancelotti.

Casemiro trafił do Realu Madryt w lipcu 2013 roku za sześć milionów euro z Sao Paulo i spędził sezon 2014/2015 na wypożyczeniu. Od tej pory brazylijski pomocnik zagrał ponad 330 spotkań dla Realu Madryt i wygrał łącznie 18 pucharów, w tym pięciokrotnie Ligę Mistrzów.