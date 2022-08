Hit transferowy w Anglii. Według Guardioli jest jednym z najlepszych na świecie

Wolverhampton przeprowadził rekordowy transfer. 10 zespół poprzedniego sezonu Premier League sprowadził do siebie byłego już zawodnika Sportingu, Matheusa Nunesa. Według mediów Wolverhampton zapłaciło Portugalczykom 45 milionów euro za środkowego pomocnika, a do tego dojść mogą jeszcze bonusy. To rekordowa kwota, jaką "Wilki" zapłacą za zawodnika. Wcześniej rekordzistą był Fabio Silva, który kosztował 40 milionów euro.

Rekord transferowy Wolverhampton. Imponujący ruch

To niewątpliwie hit transferowy, nawet jeśli mówimy o całej lidze. Przez ostatni rok Nunes był kuszony przez znacznie większe kluby, takie jak Liverpool czy Manchester United, a także West Ham i Everton. Pod wrażeniem 23-latka był swego czasu Pep Guardiola. Hiszpan powiedział, że Nunes to "jeden z najlepszych graczy na świcie". Portugalczyk zaimponował trenerowi, kiedy Manchester City mierzył się ze Sportingiem w Lidze Mistrzów.

- Jestem bardzo podekscytowany. Chciałbym zagrać już jutro, ale nie mogę, bo mecz jest w sobotę, ale nie mogę się doczekać. Do przeprowadzki przekonał mnie sam klub. Rozmawiałem też z niektórymi kolegami z drużyny, ponieważ gram z nimi w reprezentacji narodowej. Trener też bardzo mnie chciał, a ja chciałem grać w Premier League. Myślę, że to dla mnie właściwy kolejny krok i bardzo się cieszę, że tu jestem – powiedział Nunes w rozmowie z klubowymi mediami.

- Cieszymy się, że możemy powitać Matheusa w Wolverhampton i cieszymy się, że możemy dodać kolejny ekscytujący młody talent do składu. Matheus miał dwa doskonałe sezony na najwyższym poziomie w Portugalii i jest powszechnie uważany za jednego z najbardziej perspektywicznych piłkarzy w światowej piłce nożnej, więc jesteśmy podekscytowani, że wybrał Premier League i Wolverhampton jako kolejny krok. Mam nadzieję, że będzie to fantastyczna kariera – dodał szef klubu, Jeff Shi.

W poprzednim sezonie Nunes rozegrał 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił cztery gole i zanotował pięć asyst. Warto dodać, że to był dopiero jego drugi sezon w pierwszej drużynie Sportingu. Wcześniej, aż do sezonu 2020/21 grał w drużynie U-23. W reprezentacji Portugalii rozegrał osiem spotkań i zdobył jednego gola.