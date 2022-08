Ma 11 miliardów funtów majątku i chce uratować giganta

W zeszłym sezonie Manchester nie potrafił nawet awansować do Ligi Mistrzów i zajął dopiero szóste miejsce w Premier League. "Czerwone Diabły" zawiodły też w innych rozgrywkach. Manchester odpadł w 3. rundzie Pucharu Ligi oraz w 4. rundzie Pucharu Anglii, a z LM wyrzuciło ich Atletico Madryt już w 1/8 finału. Latem nowym trenerem został Eric ten Hag, ale klub dalej zawodzi. W 1. kolejce nowego sezonu Manchester przegrał 1:2 z Brighton, a tydzień później lepsze okazało się Brentford (4:0). Na domiar złego w następnej kolejce zmierzy się z Liverpoolem. W klubie panuje chaos.

A jeśli wierzyć plotkom, to zamieszenie może być jeszcze większe, bo z klubu mogą odejść właściciele - rodzina Glazerów. Amerykańscy przedsiębiorcy zarządzają klubem od 2005.

Według Miguela Delaneya z "The Independent" - a jego informacje potwierdza "TalkSport" - Manchester ma zostać sprzedany w ciągu najbliższych miesięcy. Dziennikarz ujawnił, że wartość klubu ma wynosić sześć miliardów funtów.

Jest chętny na zakup Manchesteru. To jeden z najbogatszych Brytyjczyków

The Times" donosi, że nowym właścicielem może zostać sir Jim Ratcliffe, jeden z najbogatszych Brytyjczyków. - Jeżeli Manchester jest na sprzedaż, to sir Jim jest potencjalnym kupcem. Pan Ratcliffe zdaje sobie sprawę, jak klub jest ważny dla miasta i wydaje się, że nadszedł czas, aby wcisnąć guzik reset - powiedział rzecznik biznesmena, który jest jednym z najbogatszych Brytyjczyków. Jego majątek jest szacowany na ok. 11 miliardów funtów.

"Ratcliffe dąży do pełnej kontroli nad kupowanymi firmami i ma na to środki, ale byłby skłonny przedyskutować z Glazerami udziały mniejszościowe, gdyby było to częścią planu przejęcia większej kontroli w przyszłości" - pisze "The Times".

Ratcliffe niedawno rozważał zakup Chelsea, jednak spóźnił się z ofertą. Prywatnie jest fanem Manchesteru.