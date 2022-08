Manchester United złożył kosmiczną ofertę za gwiazdora Atletico Madryt

Manchester United fatalnie zaczął nowy sezon Premier League, przegrywając 1:2 z Brighton i aż 0:4 z Brentford. Piłkarze Erika Ten Haga stracili aż sześć goli i nie zdołali strzelić ani jednego. Ich bramka przeciwko Bighton to efekt samobójczego trafienia Alexisa Mac Allistera. Drużyna ma poważne kłopoty, jeśli chodzi o grę w ofensywie.

Dlatego też Erik Ten Hag domaga się wzmocnień. W ostatnich dniach z Manchesterem United łączonych było wielu napastników, jak Marko Arnautović, Jamie Vardy, czy Alvaro Morata. Na plotkach jednak się skończyło. Zdaniem dziennika "AS", Anglicy nie poddają się i są w stanie głęboko sięgnąć do kieszeni, byle sprowadzić w końcu napastnika o odpowiedniej klasie. Teraz skupili się podobno na Joao Felixie z Atletco Madryt.

"Zdesperowani United" - pisze "AS". Dziennikarze madryckiego dziennika ujawniają bowiem, że Manchester złożył Atletico ofertę za 22-letniego gracza, opiewającą na aż 130 milionów euro. "Rojiblancos" jednak natychmiast ją odrzucili. Wskazali, że w umowie piłkarza znajduje się klauzula wykupu wynosząca 350 milionów euro i za mniejszą sumę nigdzie nie ruszy się on ze stolicy Hiszpanii.

Co więcej, Atletico widzi w Portugalczyku piłkarza, na którym będzie się opierać gra Atletico w tym sezonie, a także kolejnych latach. Diego Simeone nie zamierza oddawać jednego ze swoich najlepszych graczy. Przeprowadzką nie jest zainteresowany podobno także sam Joao Felix. "AS" podkreśla, że jest on szczęśliwy w Madrycie. "Czuje się kochany zarówno przez kibiców, jak i klub" - czytamy. Manchester United musi zatem poszukać nowego napastnika gdzie indziej.

Joao Felix w Atletico Madryt gra od 2019 roku. Hiszpanie wykupili go wówczas z Benfiki Lizbona za ponad 127 milionów euro. 22-latek bardzo udanie zaczął nowy sezon w La Liga. W meczu z Getafe zaliczył aż trzy asysty, a Atletico wygrało 3:0.

