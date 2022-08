Media: Manchester United na sprzedaż. Klub został już wyceniony

Od 2005 roku Manchesterem United zarządza rodzina Glazerów. W ostatnim czasie zespół notuje fatalne wyniki, a wielu kibiców to właśnie Glazerów obwinia za aktualny stan klubu. Jak się okazuje, właściciel niebawem może się zmienić i nie będzie nim Elon Musk, który w żartobliwy sposób na Twitterze skomentował sytuację drużyny z Old Trafford.

Sprzedaż Manchesteru United już niebawem? Brytyjskie media podają zaskakującą informację

Według Miguela Delaneya z "The Intependent" Manchester United ma zostać sprzedany w przeciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Dziennikarz ujawnił, że Glazerowie rozważają odejście i sprzedaż klubu, który obecnie przechodzi kryzys sportowy. "Czerwone Diabły" zostały nawet wycenione. Ich wartość ma wynosić obecnie 6 miliardów funtów. Informację o potencjalnej sprzedaży potwierdził również portal TalkSport.

Zdaniem dziennikarza "The Independent" zmiana właścicielska na Old Trafford jest wielce prawdopodobna. Zwłaszcza że według jego informacji trzech inwestorów już zgłosiło aspirację do kupna klubu. Niebawem mogą pojawić się więc pierwsze oferty. Według Delaneya sprzedaż może nastąpić nawet w przeciągu najbliższych 12-24 miesięcy.

Elon Musk chciałby kupić Manchester United? Żartobliwy wpis na Twitterze

Z plotek o potencjalnej sprzedaży Manchesteru United postanowił zażartować... Elon Musk. W środę rano miliarder napisał na Twitterze, że kupuje klub. Radość kibiców z Old Trafford na poprawę sytuacji nie trwała długo. Chwilę później Musk napisał, że żartuje.

Wygląda na to, że żartem nie jest jednak sprzedaż klubu i niebawem na Old Trafford może zadomowić się nowy właściciel.

