Elon Musk ogłosił, że kupuje ulubiony klub w kryzysie. Za chwilę: Żartowałem

Manchester United od dłuższego czasu zmaga się z wieloma problemami. Obecny zespół nie jest w stanie nawiązać do sukcesów sprzed lat, gdy drużynę prowadził Sir Alex Ferguson. Wówczas angielski klub wygrał między innymi dwukrotnie Ligę Mistrzów (w 1999 oraz 2008 roku). W zeszłym sezonie Manchester United zajął szóste miejsce w lidze, przez co musi się zadowolić jedynie grą w Lidze Europy. Obecne rozgrywki rozpoczął fatalnie. Przegrał dwa pierwsze mecze, z czego jeden aż 0:4 z Brentford i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. To najgorszy start tego klubu od 30 lat.

Elon Musk chciał kupić Manchester United. Okazało się, że żartował

Kibice za niepowodzenia drużyny obwiniają obecnych właścicieli, czyli rodzinę Glazerów, w rękach której Manchester United jest od 2005 roku. Działacze są oskarżani między innymi o wyprowadzanie pieniędzy z klubu. W przeszłości fani wielokrotnie protestowali przeciwko obecnemu zarządowi i mają już dość słabych wyników. Liczą, że w końcu ktoś przejmie ich ukochany zespół, aby sprowadzić go na odpowiednie tory. W środę nadzieję na to rozpalił Elon Musk, który na Twitterze ogłosił chęć zakupu Manchesteru United. "Kupuję Manchester United, nie ma za co" - napisał Elon Musk.

Wielu fanów zaczęło się zastanawiać, czy słowa miliardera są prawdą. Prezes Tesli znany jest z tego, że często żartuje w swoich wpisach. Jak się okazało, było tak też i tym razem. "Nie, nie kupuję żadnych drużyn sportowych. To od bardzo dawna znany żart na Twitterze" - dodał.

Nadzieja fanów angielskiego klubu nie musi całkowicie zgasnąć. W kolejnym wpisie Musk wyznał, że w młodości kibicował Manchesterowi United. "Chociaż jakbym miał kupować jakiś zespół, to byłby to Manchester United. Jak byłem dzieckiem, była to moja ulubiona drużyna" - czytamy na Twitterze.

Już niedługo piłkarze Manchesteru United będą mieli okazję do rehabilitacji po nieudanym starcie. W trzeciej kolejce drużyna prowadzona przez Erika ten Haga zmierzy się na własnym stadionie z Liverpoolem. Spotkanie zaplanowane jest na poniedziałek 22 sierpnia o 21:00.

