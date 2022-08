Wyeliminował gracza za 75 mln. A potem groźby śmierci. "Trochę szacunku"

Darwin Nunez był bohaterem jednego z głośniejszych transferów podczas letniego okienka. Urugwajczyk, o którego biło się kilka wielkich europejskich klubów, ostatecznie przeniósł się za 75 milionów euro z Benfiki Lizbona do Liverpoolu, wzmacniając siłę ofensywy klubu z Anfield po odejściu Sadio Mane do Bayernu Monachium.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat 90. zarobki piłkarzy w Wielkiej Brytanii wzrosły 1500 proc. Jak to możliwe?

Nie tylko Benzema. Lewandowski rywalizuje z też z Alabą. I przegrywa

Darwin Nunez wyleciał z boiska w debiucie na Anfield

23-latek świetnie rozpoczął karierę w drużynie wicemistrza Anglii. W pierwszym oficjalnym meczu sezonu przeciwko Manchesterowi City o Tarczę Wspólnoty (3:1) wszedł na boisko w 60. minucie, po czym strzelił gola i wywalczył rzut karny, a jego drużyna wygrała 3:1. W spotkaniu z Fulham w pierwszej kolejce Premier League (2:2) z kolei strzelił bramkę i zanotował asystę.

W drugiej serii gier i meczu z Crystal Palace urugwajski napastnik dostał szansę gry od pierwszej minuty. Tego występu nie będzie jednak wspominał zbyt miło. Zmarnował kilka dogodnych sytuacji bramkowych, a w 57. minucie zobaczył czerwoną kartkę po uderzeniu głową obrońcy drużyny przeciwnej, Joachima Andersena.

Andersen dostawał groźby śmierci

Na przestrzeni całego meczu duński obrońca wziął sobie na celownik napastnik Liverpoolu. Najwyraźniej dowiedział się, że łatwo jest go wyprowadzić z równowagi, dlatego przy każdej możliwej okazji blokował go, odpychał i próbował zdenerwować. Przed upływem godziny gry Nunez nie wytrzymał i uderzył rywala, przez co wyleciał z boiska.

Po meczu na profilu na Instagramie Andersen napisał, że otrzymał groźby śmierci skierowane przeciwko niemu i jego rodzinie za to, jak postępował z Nunezem w meczu z Liverpoolem. "Dostałem zeszłej nocy może z 300-400 takich wiadomości. Rozumiem, że wspieracie swój zespół, ale zachowajcie trochę szacunku i przestańcie tak się zachowywać w Internecie. Mam nadzieję, że Instagram i Premier League coś z tym zrobią" - napisał, pokazując przykłady takich wiadomości.

Hiszpański sędzia nie ma wątpliwości. "Ja bym podyktował karnego"

Darwin Nunez nie przyzwyczaił swoich kibiców do postępowania w tak nerwowy sposób. Od początku kariery Urugwajczyk zobaczył zaledwie 16 żółtych kartek i dwie czerwone. To tylko pokazuje, jak wiele emocji wywołują u niego pierwsze tygodnie w Anglii, a także jest dowodem na to, że musi jeszcze sporo się dowiedzieć na temat gry w Premier League.