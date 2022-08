Thomas Tuchel i Antonio Conte odsunięcie od prowadzenia drużyn z ławki. A to tylko początek kar

Chelsea i Tottenham zmierzyły się w niedzielę w hicie drugiej kolejki Premier League. Boiskowe wydarzenia dostarczyły kibicom nie lada emocji, ale równie gorąco było także przy linii bocznej. Wszystko za sprawą kłótni menadżerów obu drużyn - Antonio Conte i Thomasa Tuchela. Panowie skoczyli sobie do gardeł po końcowym gwizdku.

FA wszczyna postępowanie w sprawie awantury Conte i Tuchela. "Niewłaściwe zachowanie"

Choć już w trakcie meczu między Conte i Tuchelem było nerwowo, obaj po zakończeniu gry podali sobie ręce. Niemcowi nie spodobało się jednak, że Włoch nie patrzył mu przy tym w oczy, więc przytrzymał jego rękę i mocno ścisnął. To nie spodobało się Conte, który wściekły doskoczył do trenera Chelsea. Być może doszłoby do rękoczynów, gdyby nie szybka interwencja sztabów obu drużyn, którzy rozdzielili zdenerwowanych szkoleniowców. Sędzia Anthony Taylor jednak ukarał obu czerwonymi kartkami.

Thomas Tuchel w wypowiedziach dla mediów bagatelizował całą sprawę. - Sprzeczka z Conte? Porównałbym tę sytuację do rywalizacji dwóch piłkarzy. Ale nic się nie stało. Po prostu oglądaliśmy dwóch trenerów, którzy byli bardzo zaangażowani i walczyli o swoje drużyny. I tyle. Nikt nie został obrażony, ani ranny. Przecież się nie biliśmy. Dla mnie nic wielkiego się nie stało - mówił. Conte natomiast wyraźnie nie ochłonął jeszcze następnego dnia, gdyż w mediach społecznościowych zamieścił zaczepny wpis, w którym próbował zadrwić z Niemca (więcej TUTAJ).

Sprawie postanowiła przyjrzeć się jednak angielska federacja. FA wydała komunikat, w którym poinformowano, że wszczęte zostało postępowanie wobec Tuchela i Conte. Obu zarzuca się "niewłaściwe zachowanie".

"Thomas Tuchel i Antonio Conte zostali oskarżeni o złamanie Artykułu E3 FA podczas meczu Chelsea FC z Tottenhamem w ramach Premier League, który odbył się w niedzielę 14 sierpnia 2022 roku. Obu menadżerom zarzuca się, że ich zachowanie po zakończeniu spotkania było niewłaściwe. Thomas Tuchel i Antonio Conte mają czas do czwartku 18 sierpnia 2022 roku na ustosunkowanie się do postawionych im zarzutów" - czytamy w oświadczeniu FA.

Tottenham i Chelsea po dwóch kolejkach mają na koncie cztery punkty i zajmują odpowiednio 4. i 7. miejsce w tabeli. W najbliższych spotkaniach Conte i Tuchel będą mogli obejrzeć poczynania swoich piłkarzy tylko z wysokości trybun.

