Media ujawniają tajemnice szatni Man United. Wielka kłótnia przyczyną kompromitacji?

Manchester United prezentuje się na początku sezonu katastrofalnie. Szósta drużyna poprzednich rozgrywek Premier League ma na koncie dwie porażki i zamyka ligową tabelę. Zawodnicy Erika ten Haga na inaugurację przegrali 1:2 z Brighton. Jeszcze gorzej poszło im w sobotnim spotkaniu 2. kolejki, w którym ulegli Brentford 0:4. Wynik był już ustalony po 35 minutach. Ekipa Manchesteru została zmiażdżona przez ekspertów, kibiców i dziennikarzy w pomeczowych wypowiedziach. Również szkoleniowiec Erik ten Hag nie został na swoich podopiecznych suchej nitki.

- Poprosiłem moich piłkarzy, żeby grali z wiarą w siebie i wzięli odpowiedzialność za to, co robią. Nie stało się to. To dla mnie trudne okoliczności i ogromne zaskoczenie. Zespół musi ponosić odpowiedzialność i przepraszać fanów za takie zawody - powiedział w rozmowie pomeczowej ze Sky Sports.

Trener postanowił wyciągnąć konsekwencje wobec drużyny. Następnego dnia piłkarze mieli mieć dzień wolny, ale Holender zdecydował, ze nic z tego. Zarządził trening i nakazał przebiec zawodnikom 13,8 kilometra. Tyle wynosiła różnica w przebiegniętym dystansie pomiędzy Brentford a Manchesterem. Oczywiście na niekorzyść "Czerwonych Diabłów".

Brytyjskie media podają kolejne szczegóły tego, co dzieje się wewnątrz klubu. Portal manchestereveningnews.co.uk donosi, że dwa dni przed feralnym spotkaniem w szatni Manchesteru w ośrodku treningowym doszło do sporej kłótni. Według dziennikarza, napięcie rosło od dłuższego czasu. Jeszcze przed ostatnim meczem poprzedniego sezonu na treningu miało dojść do bójki pomiędzy Hannibalem Mejbrim i Alexem Tellesem. W tekście czytamy też, że również ten Hag nie cieszy się zbyt dużą sympatią niektórych piłkarzy. Jest to spowodowane tym, że Holender zdecydował, iż kapitanem drużyny w dalszym ciągu będzie Harry Maguire.

Sporo napięć powoduje też sytuacja Cristiano Ronaldo. Nie jest żadną tajemnicą, że Portugalczyk chce odejść. Problem w tym, że nikt nie chce go przygarnąć. Część piłkarzy żywi nadzieje, że Ronaldo wkrótce opuści Old Trafford, bo to mogłoby pomóc oczyścić atmosferę. Z kolei sam Portugalczyk, jak donosi angielski serwis, miał "niedyskretnie ujawnić swoje zastrzeżenia co do Maguire'a i byłego trenera Ole Gunnara Solskjaera w zeszłym sezonie".

Na koniec serwis dodaje, że po wyżej wspomnianym karnym treningu piłkarze Manchesteru byli "zrujnowani". Niecałe 14 kilometrów musieli przebiec w 30-stopniowym upale. Jakby tego wszystkiego było mało, w następnej kolejce Manchester czeka arcytrudne zadanie. W poniedziałek 22 sierpnia na własnym stadionie podejmą Liverpool.