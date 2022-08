Desperacki ruch Man United. Transfer 35-letniego weterana ma uratować drużynę

Manchester United katastrofalnie rozpoczął nowy sezon Premier League i po dwóch kolejkach znalazł się na samym dnie ligowej tabeli. Drużyna prowadzona przez Erika Ten Haga w fatalnym stylu przegrała dwa pierwsze mecze. Najpierw u siebie 1:2 z Brighton, a następnie aż 0:4 na wyjeździe z Brentford. Jedyna bramka jaką udało się zdobyć zawodnikom z czerwonej części Manchesteru, była efektem samobójczego trafienia gracza Brighton.

Na Old Trafford doskonale zdają sobie sprawę, że sytuacja drużyny jest fatalna i konieczne są pilne wzmocnienia. Zwłaszcza linii ofensywnej. Erik Ten Hag od dawna domaga się sprowadzenia nowego napastnika. Niedawno klub chciał pozyskać Marko Arnautovicia z Bolonii, jednak pomysł ten zarzucono, gdy swoje oburzenie wyrazili fani. W ostatnich dniach wiele mówiło się natomiast o kandydaturze Alvaro Moraty.

"The Athletic" przekonuje jednak, że uwaga Manchesteru United jest skupiona przede wszystkim na napastniku, który ma wielkie doświadczenie w Premier League. Tym jest Jamie Vardy, legendarny snajper Leicester City. Umowa 35-latka z dotychczasowym klubem wygasa już 30 czerwca 2023 roku, a nawet nie rozpoczął rozmów w sprawie jej przedłużenia. Być może zatem skusi się, by pod koniec kariery spróbować swoich sił w klubie ze słynnej "topowej szóstki" angielskiego futbolu.

Jeśli Vardy faktycznie trafiłby na Old Trafford, byłby to bez wątpienia szokujący ruch. Po pierwsze ze strony Manchesteru, że decydują się sięgnąć po blisko 36-letniego piłkarza, niewiele młodszego od Cristiano Ronaldo, który do tej pory stanowił o sile ataku. Po drugie ze strony samego Vardy'ego, który przez lata okazywał wielkie przywiązanie do Leicester. Nawet gdy był w topowej formie i mógł przebierać w ofertach, został na King Power Stadium. W 2016 roku odrzucił m.in. opcję transferu do Arsenalu.

W poprzednim sezonie Vardy zdobył 17 goli w 33 meczach dla "Lisów". Obecne rozgrywki zaczął od asysty w spotkaniu z Brentford. Leicester po dwóch kolejkach ma na koncie jeden punkt i zajmuje 15. miejsce w tabeli.

