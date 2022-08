Gol w 96. minucie w derbach Londynu. Tuchel i Conte prawie się pobili

Mecz Chelsea z Tottenhamem był hitem 2. kolejki Premier League. Derby Londynu nie zawiodły. Było w nich mnóstwo emocji, również tych niekoniecznie zdrowych.

W 19. minucie Chelsea wyszła na prowadzenie za sprawą Kalidou Koulibaly'ego. Obrońca trafił do siatki po podaniu Marca Cucurelii, była więc to akcja dwóch nowych nabytków "The Blues". Wynik 1:0 dla gospodarzy utrzymał się do końca pierwszej części gry.

W drugiej połowie goli było więcej. W 68. minucie wyrównanie Tottenhamowi dał Hojbjerg. Jednak niespełna 10 minut później, bo w minucie 77. Reece James ponownie wyprowadził Chelsea na prowadzenie. Ostatnie słowo należało jednak do Tottenhamu. Rzutem na taśmę, bo w szóstej minucie doliczonego czasu gry do siatki gospodarzy trafił Harry Kane i zapewnił swojej ekipie jeden punkt.

Conte i Tuchel stanęli oko w oko. Awantura na koniec

Nie sposób jednak nie wspomnieć o tym, co działo się przy linii bocznej. Na boisku trwała walka, ale poza nim doszło niemal do wojny trenerów. Thomas Tuchel i Antonio Conte skończyli ten mecz z czerwonymi kartkami. Kamery pokazały, jak po golu Hojbjerga Conte świętował ze swoją ekipą. Zaraz potem odwrócił się do sztabu gospodarzy i głośno krzyczał w kierunku jednego z członków zespołu. Natychmiast doskoczył do niego Thomas Tuchel i zrobiło się gorąco. Obaj zaczęli na siebie krzyczeć i musieli zostać rozdzielani.

Zaraz po meczu doszło do rundy drugiej. Obaj uścisnęli sobie ręce po spotkaniu, ale… Tuchel ścisnął tak mocno, że Conte się wściekł. Natychmiast obaj odwrócili się do siebie twarzami i znowu się zaczęło. Tym razem trzeba było trochę więcej siły i determinacji postronnych osób, żeby ich rozdzielić. Dopiero kiedy to się udało, obaj zobaczyli czerwone kartoniki.

- Myślałem, że kiedy podajemy sobie ręce, patrzymy sobie w oczy, on miał inne zdanie. Nie było to konieczne, ale wiele rzeczy nie było koniecznych - stwierdził Tuchel w rozmowie ze Sky Sports, odnosząc się do incydentu na koniec meczu. O wcześniejszej sytuacji powiedział tylko, że "nie było żadnego problemu". Natomiast w rozmowie z BBC stwierdził, że między nimi nie ma złej krwi. - Nie obrażaliśmy się nawzajem, nie biliśmy się, walczyliśmy o nasze drużyny i z mojej strony nie ma absolutnie żadnej urazy. Jestem zaskoczony, że obaj dostaliśmy za to czerwoną kartkę - stwierdził.

Z kolei Conte w ogóle nie chciał rozmawiać z reporterami o tej sytuacji. - Jeśli jest jakiś problem, to istnieje on tylko między mną a nim - powiedział.

Wielkie emocje i wielkie kontrowersje w derbach Londynu

Emocje trenerów mogły być podyktowane nie tylko golem w 96. minucie, ale również decyzjami sędziowskimi. Po sieci krążą zdjęcia i nagrania z kontrowersyjnych sytuacji. W jednej z nich Cristian Romero w polu karnym Chelsea przy stałym fragmencie gry powalił na ziemię Cucurellę... pociągnięciem go za włosy. - Nie rozumiem, jak można kogoś szarpać za włosy i zostać na boisku. Nie z VAR, nie na takim poziomie - mówił na konferencji pomeczowej Tuchel. Na uwagę, że na skutek czerwonej kartki może nie poprowadzić następnego meczu Chelsea, odparł: - Ja nie mogę prowadzić zespołu w następnym meczu, a sędzia może sędziować?

Z kolei na stwierdzenie, że kibice "mają problem" z sędzią Anthonym Taylorem, Tuchel odpowiedział: - Nie tylko kibice. Piłkarze wiedzą, co się dzieje.

Z drugiej strony Cucurella miał szczęście, że nie wyleciał z boiska już w 10. minucie po tym, jak nadepnął na nogę leżącego... Romero.