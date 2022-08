Kolejny wielki gest Sadio Mane. Klasa. "Wszyscy byli zaskoczeni"

Sadio Mane to nowy ulubieniec kibiców Bayernu Monachium. Senegalczyk przyszedł do stolicy Bawarii z misją zastąpienia Roberta Lewandowskiego i na razie mu się to udaje. Strzelił już dwa gole – jednego w Superpucharze, drugiego w meczu ligowym. Dzięki niemu monachijczycy szybko zapomną o Robercie Lewandowskim, który odszedł do Barcelony.

- Jest niesamowitym graczem i bardzo miłym facetem. Gdy tylko trafił do drużyny, poczuł się mile widziany – tak o nowym koledze z boiska wypowiadał się Jamal Musiala. - Sadio nie tylko dobrze pasuje do naszego klubu i jego wartości, ale jego skromność i ogólny charakter są również niezwykle dobrze odbierane przez naszych fanów na całym świecie – dodał Andreas Jung, członek zarządu Bayernu.

Mane wysłał prezenty pracownikom Liverpoolu

Sadio Mane został również dobrze zapamiętany przez kibiców Liverpoolu. Z tym klubem sięgnął po pierwsze od wielu lat mistrzostwo Anglii i wygrał Ligę Mistrzów. Dał się również poznać jako sympatyczny i skromny zawodnik, mimo że był niekwestionowaną gwiazdą Premier League. I jak się okazuje, nie zapomniał o ludziach, których poznał w Liverpoolu.

Jak informuje niemiecki dziennikarz "Bilda" Christian Falk, Sadio Mane wysłał do Liverpoolu 150 paczek z napisem "Merci" ("dziękuję" w języku francuskim – red.), które trafiły w ręce pracowników klubu. Począwszy od sprzątaczki, na ochroniarzu kończąc. Każdy otrzymał tabliczkę czekolady ze zdjęciem piłkarza i pamiątkową kartkę, pisaną odręcznie.

− Wszyscy byli zaskoczeni gestem i prezentem Sadio. Myślę, że to naprawdę miły i płynący z serca gest dla sprzątaczek, ochroniarzy i innych pracowników z zaplecza Liverpoolu – powiedział Falk w podcaście "Bayern Insider" (cytat za dieroten.pl).

W minionym sezonie Mane wystąpił w 50 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w barwach Liverpoolu. Strzelił 23 gole i zaliczył pięć asyst.