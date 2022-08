Cristiano Ronaldo był wściekły. Tak zachował się po klęsce United [WIDEO]

Nie na taki początek sezonu liczył Manchester United. Na start rozgrywek Premier League drużyna Erika ten Haga przegrała na własnym stadionie 1:2 z Brighton. Szansa na rehabilitację była spora, bowiem w drugiej serii gier ich rywalem był Brentford, któremu w obu meczach poprzedniego sezonu strzelili łącznie sześć bramek.

REKLAMA

Zobacz wideo Porażające liczby oglądalności Lewandowskiego. El Clasico bez podjazdu [Sport.pl LIVE]

Ronaldo wściekły po blamażu z Brentford. Portugalczyk nie podziękował kibicom za doping

Sobotni mecz był jeszcze słabszy w wykonaniu Manchesteru. Kompromitacja angielskiej drużyny rozpoczęła się w 10. minucie, kiedy to po strzale Josha Dasilvy fatalny błąd popełnił David de Gea i wpuścił piłkę pod pachą. Niespełna dziesięć minut później na tablicy wyników było już 2:0. Tym razem kolejny fatalny błąd defensywy Manchesteru wykorzystał Mathias Jensen. Na tym jednak koncert w wykonaniu Brentford w pierwszej połowie się nie skończył. W 30. minucie na 3:0 podwyższył Ben Mee, a pięć minut później rezultat spotkania na 4:0 ustalił Bryan Mbeumo.

Ten Hag nie przebiera w słowach po 0:4 z Brentfordem: Wszyscy won

Wściekły na grę zespołu był Cristiano Ronaldo. Portugalczyk spędził na boisku 90 minut, ale nie był w stanie zagrozić bramce przeciwników. Po końcowym gwizdku sędziego lider Manchesteru tylko bezradnie rozkładał ręce, po czym jako pierwszy zszedł do szatni. Tym samym 37-letni napastnik nie dołączył do drużyny, która po zakończeniu spotkania udała się pod trybuny i podziękowała kibicom za doping. Co więcej, zagraniczne media donoszą, że Ronaldo nie podziękował fanom, mimo że prosił go o taki gest asystent trenera Steve McClaren.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać także, jak Portugalczyk omija Erika ten Haga i nie podaje mu ręki. Nie od dziś wiadomo, że relacje pomiędzy napastnikiem a trenerem nie są najlepsze. Ronaldo nie był usatysfakcjonowany postawą drużyny podczas minionych rozgrywek i chciał odejść z zespołu. Jednak jak dotąd, Manchester nie otrzymał żadnej oferty za 37-letniego napastnika.

"Ta drużyna to żywy trup", "Pośmiewisko". Manchester United budzi politowanie

Przegrana z Brentford skomplikowała sytuację podopiecznych ten Haga. Po dwóch kolejkach Manchester zajmuje ostatnie, 20 miejsce w tabeli. Szansę na pierwszą wygraną w tym sezonie angielska drużyna będzie miała w poniedziałek 22 sierpnia o godzinie 21. Ich przeciwnikiem będzie Liverpool.