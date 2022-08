Bednarek na sprzedaż. Southampton liczy na spory zastrzyk gotówki

Jan Bednarek zagrał w pierwszym meczu obecnego sezonu Premier League, w którym Tottenham rozgromił drużynę Polaka Southampton 4:1. Środkowy defensor rozegrał cały mecz i niewykluczone, że było to jedno z jego ostatnich spotkań w angielskiej ekipie.

Media: Jan Bednarek może odejść z Southampton. Klub liczy, że na sporo zarobi na polskim defensorze

Angielskie media już od jakiegoś czasu donosiły, że polski defensor będzie mógł opuścić klub, gdyby pojawiła się za niego odpowiednia oferta. "The Athletic" twierdzi, że temat potencjalnego transferu Bednarka nadal jest rozważany przez działaczy Southampton, a co więcej postrzegają oni go jako zawodnika, na którym mogą sporo zarobić.

Bendarek według branżowego portalu Transfermarkt jest bowiem wyceniany na 22 miliony euro i jego wartość zdecydowanie przewyższa kwoty, jakie klub mógłby otrzymać za pozostałych dwóch defensorów, którzy łączeni są z opuszczeniem klubu. Lyanco jest wart ok. 5 milionów euro, natomiast Jack Stephens - 7 milionów euro.

Wcześniej mówiło się, że sytuacje Bednarka obserwują AS Roma czy Leicester City. Do tej pory nie wpłynęła za niego żadna oferta, jednak reprezentant Polski może najprawdopodobniej liczyć na transfer do wyżej notowanych klubów.

Jan Bednarek dołączył do Southampton w lipcu 2017 roku za ok. 6 milionów euro. Od tego momentu rozegrał 151 spotkań w barwach angielskiego klubu, w czasie których siedem bramek oraz zaliczył cztery asysty. Zawodnik ma na swoim koncie także 42 występy w reprezentacji Polski.