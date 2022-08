Media: Kozłowski spędzi sezon na wypożyczeniu

Kacper Kozłowski trafił zimą tego roku z Pogoni Szczecin do angielskiego Brighton & Hove Albion za 10 milionów euro. Od razu został jednak wypożyczony do belgijskiego Union SG i wiele wskazuje na to, że klub znów poszuka mu miejsca na wypożyczeniu. Zdaniem brytyjskiego dziennika "The Athletic" to bardzo prawdopodobny scenariusz.

