Jeden z najdroższych piłkarzy w historii zaoferowany Manchesterowi United

Jeśli zsumować wszystkie wydane pieniądze z transferów na jednego gracza, to tylko Romelu Lukaku (333,5 mln euro), Neymar (310) i Cristiano Ronaldo (245) są droższymi zawodnikami w historii futbolu niż Alvaro Morata, który w październiku skończy 30 lat. Łącznie wydano na niego 189 mln euro.

Latem 2014 roku Juventus wypożyczył Hiszpana z Realu za 20 milionów euro, a po dwóch sezonach Morata wrócił do Madrytu. "Królewscy" odkupili go za 30 mln, by już rok później - latem 2017 roku - sprzedać go do Chelsea za 66 mln.

W Anglii napastnik jednak nie błyszczał, więc po dwóch sezonach wypożyczyło go Atletico Madryt za 18 mln. W 2020 roku zespół Diego Simeone uznał, że wykupi Moratę i dopłacił Anglikom kolejne 30 mln. Ale choć Atletico go wykupiło, to napastnik wolał grać ponownie dla Juventusu. "Stara Dama" wypożyczyła go na na dwa lata za 20 mln euro.

I choć obie strony chciały kontynuować współpracę, to Juventusu nie było stać na wykup piłkarza, a Atletico było nieugięte. Albo otrzyma około 30 mln euro, albo Morata wróci do Madrytu. No i wrócił.

Wygląda jednak na to, że Diego Simeone nie uczyni go pierwszą strzelbą zespołu, tym bardziej że, że w kadrze ma kilku innych wartościowych napastników (Antoine Griezmann, Joao Felixa, Matheusa Cunhę czy Angela Correę). A przecież jeszcze Yannick Carrasco może grać wysoko. Słowem, jest zbyt ciasno dla Moraty, więc jego agent szuka mu klubu. A że Manchester United szuka napastnika, to Hiszpan został zaoferowany Anglikom.

W minionym sezonie najlepszym strzelcem Manchesteru był Cristiano Ronaldo, ale pojawiły się głosy, że 37-latek jest zbyt egoistycznym piłkarzem i zbyt rzadko udzielającym się w defensywie, czy uczestniczącym w wysokim pressingu. "Z Ronaldo w składzie automatycznie prowadzisz 1:0, ale zarazem grasz w dziesiątkę. To hazard, który podjął Manchester" - czytaliśmy w "The Athletic". Na domiar złego, United nie awansowało do Ligi Mistrzów, więc Ronaldo chętnie uciekłby z Manchesteru, ale potencjalnych nabywców odstrasza gigantyczna pensja Portugalczyka.

Władze United uznały, że Erik ten Hag powinien mieć w kadrze kolejnego napastnika. Jednym z pomysłów było ściągnięcie Marco Arnautovicia, reprezentanta Austrii i gracza Bolonii, ale pomysł okazał się kontrowersyjny.

Na transfer Arnautovicia nalegał ten Hag, który współpracował z nim w Twente Enschede w latach 2006-2009. Ale kibice mieli inne zdanie i w mediach społecznościowych wyrazili ogromny sprzeciw. Kilku z fanów miało też wysyłać e-maile do Richarda Arnolda, dyrektora generalnego Man United, gdzie odradzali taki transfer. - Kiedy usłyszałem o możliwości podpisania Arnautovicia, to myślałem, że to niedorzeczne. To byłaby katastrofa PR-owa, a Ten Hag znalazłby się pod ogromną presją - stwierdził Chris Sutton z BBC.

A jak zareagują na ewentualny transfery Moraty?