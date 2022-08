Ferdinand wie, kogo brakuje Manchesterowi United. Proponuje zaskakujący transfer

Manchester United niezbyt udanie wszedł w nowy sezon Premier League. W ostatni weekend drużyna prowadzona przez Erika ten Haga przegrała na własnym boisku 1:2 z ekipą Brighton. Pomimo kilku letnich wzmocnień, dyspozycja zespołu z Old Trafford była daleka od idealnej.

Ferdinand chciałby powrotu Welbecka

Ciekawą hipotezę na temat możliwego sposobu na poprawienie formy Manchesteru United wysnuł jego były zawodnik Rio Ferdinand. Po meczu z Brighton były znakomity obrońca stwierdził, że obecnie drużynie przydałby się taki zawodnik, jak Danny Welbeck.

- W niedzielę Welbeck zagrał, jak wtedy gdy był w najlepszej formie, dziesięć lat temu przeciwko Realowi Madryt. Jeśli MU szuka rezerwowego napastnika, to nie pomyliłby się, biorąc go do siebie - powiedział Ferdinand.

Anglik pokusił się nawet o wskazanie roli, jaką Welbeck mógłby pełnić w zespole. - Niech mu powiedzą: "Zagrasz 15-20 meczów w ciągu sezonu, będziesz zastępował Cristiano". Dałby drużynie więcej ruchu, uwalniałby przestrzeń dla takich zawodników jak Bruno Fernandes - dodał.

Welbeck grał już w Manchesterze United

Danny Welbeck w przeszłości reprezentował już barwy Manchesteru United. Grał w nim w latach 2008-2014, choć w międzyczasie był wypożyczony do Preston North End i Sunderlandu. Łącznie w drużynie z Manchesteru rozegrał 142 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 29 goli i zanotował 21 asyst.

Podczas letniego okienka klub z Old Trafford sprowadził tylko jednego ofensywnego zawodnika - Christiana Eriksena. Do tego po okresie wypożyczenia do Sevilli wrócił Anthony Martial. Z klubu odeszli natomiast Edinson Cavani, Juan Mata, Jesse Lingard, Paul Pogba czy Andreas Pereira.