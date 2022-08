Kibic nie mógł uwierzyć. Gwiazdor Newcastle wręczył mu drogi prezent [WIDEO]

Newcastle United udanie rozpoczęło nowy sezon zmagań w Premier League. Na inaugurację piłkarze trenera Eddiego Howe'a pokonali na własnym boisku 2:0 ekipę Nottingham Forest. Bramki zdobyli Fabian Schaer i Callum Wilson.

Niezwykły gest gwiazdy Newcastle United. Podarował kibicowi luksusowy zegarek

Równie udanie start rozgrywek będzie wspominał jeden z kibiców Newcastle. W mediach społecznościowych popularność zyskuje film, który na swoim Instagramie opublikował Allan Saint-Maximin. Francuski skrzydłowy postanowił uszczęśliwić fana i wręczył mu luksusowy zegarek marki Rolex. Wyraźnie zaskoczony i podekscytowany mężczyzna podziękował piłkarzowi, a ten zajął się składaniem autografów na pamiątkach innych fanów. Całą sytuację można zobaczyć pod tym linkiem.

Nie wiadomo na razie, co dokładnie stało za pięknym gestem Saint-Maximina. Można jednak wywnioskować, że nie był on spontaniczny. Piłkarz w opisie filmu zaznaczył bowiem, że to wyraz podziękowania za wsparcie fanów, którzy angażują się w jego nowy prywatny projekt. Mowa o grze karcianej Helios, opartej na greckiej mitologii. Piłkarz jest jej pomysłodawcą. Odbyło się już kilka turniejów tejże karcianki, m.in. w Monaco, czy Dubaju, w których można było wygrać nawet kilka tysięcy funtów.

Prawdopodobnie kibic otrzymał zatem zegarek w ramach nagrody za zwycięstwo w konkursie organizowanym przez markę zawodnika Newcastle United. "To są wartości społeczności Helios. Z ogromnym wsparciem, jakie dajecie mi przez cały czas, przynajmniej tyle mogę zrobić, aby wam podziękować" - napisał Allan Saint-Maximin.

