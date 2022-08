Wpadka Haalanda po meczu. Został upomniany przez dziennikarza [WIDEO]

W ostatnim inauguracyjnym spotkaniu pierwszej kolejki Premier League Manchester City zmierzył się z West Ham United. Drużyna Pepa Guardioli pewnie wygrała to starcie 2:0, a bohaterem spotkania został Erling Haaland - zdobywca obu bramek. To pierwsze trafienia Norwega w oficjalnym meczu po transferze do Anglii.

Zabawna wpadka Haalanda. Norweg upomniany przez dziennikarza. Odpowiedział kolejnym przekleństwem

W 35. minucie spotkania Haaland został sfaulowany przez bramkarza rywali Alphonso Areolę. Do wykonania "jedenastki" podszedł sam poszkodowany, który pewnie zamienił okazję na bramkę. W 64. minucie Norweg wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Tym razem strzelił gola z akcji. Wybiegł między obrońców West Hamu United, a tam w tempo zagrał mu Kevin De Bruyne. Haaland strzelił mocno po ziemi na dłuższy słupek.

Wydawało się, że 21-latek może nawet zaliczyć hat-tricka, ale decyzją Pepa Guardioli opuścił boisko na kwadrans przed zakończeniem rywalizacji. W pomeczowym wywiadzie dziennikarz "Sky Sport" zapytał Norwega o ten fakt. Ale z pewnością nie spodziewał się takiej odpowiedzi. - Tak, miałem szansę zdobyć hat-tricka. Jeśli obserwowałeś akcję Guendogana tuż przed moim zejściem, to wiesz doskonale, że mogłem ustawić się lepiej. To trochę gów***, ale tak to jest - podkreślił napastnik.

Po tych słowach reporter angielskiej telewizji od razu upomniał piłkarza, by uważał na język. Jak na słowa dziennikarza zareagował Haaland? Ponownie przeklinając. - Przepraszam, cholera - powidział Norweg. Całą wpadkę wytłumaczył słabą znajomością języka angielskiego, co rozbawiło dziennikarza.

W kolejnym spotkaniu ligi angielskiej Manchester City zmierzy się z Bournemount - beniaminkiem Premier League. Mecz odbędzie się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 16.

