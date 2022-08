Złe wieści dla Fabiańskiego po zderzeniu z Haalandem. "Nie miał czucia w nodze"

Bardzo pechowo rozpoczął się obecny sezon Premier League dla Łukasza Fabiańskiego. Polski bramkarz już w pierwszym meczu nabawił się bowiem kontuzji i kulejąc, opuścił boisko w 29. minucie. Na placu gry pojawił się natomiast Alphonse Areola, który już po chwili sfaulował natomiast Erlinga Haalanda, a sam Norweg zamienił stały fragment gry na gola.

Co dalej z Łukaszem Fabiańskim? Trener West Hamu odpowiada

Łukasz Fabiański nabawił się kontuzji po próbie interwencji przy dośrodkowaniu Kevina De Bruyne. Polski bramkarz zderzył się z Haalandem i z całym impetem upadł na murawę. Próbował jeszcze wrócić do gry, jednak ból okazał się zbyt silny i finalnie został zmieniony.

Podczas pomeczowej konferencji prasowej, na temat stanu zdrowia bramkarza wypowiedział się trener West Hamu David Moyes: - Został uderzony w biodro i jak sądzi, przez to zdrętwiała mu noga. Obecnie bardzo mocno kuleje. Mamy nadzieję, że nie jest tak źle, jak się wydaję pomimo tego braku czucia i za niedługo wróci do gry - powiedział 59-late, cytowany przez football-london.

West Ham do tej pory nie wydał żadnego oficjalnego komunikatu dotyczącego Fabiańskiego, więc dokładna diagnoza nie jest jeszcze znana. Długotrwała kontuzja byłaby niewątpliwie złą wiadomością dla 37-latka, który musi bronić swojego miejsca w składzie przed wcześniej wspomnianym, wykupionym z PSG, Areolą.

Spotkanie finalnie zakończyło się wygraną Manchesteru City 2:0, a do siatki dwukrotnie trafiał debiutujący w Premier League Haaland. Dla Fabiańskiego był to natomiast 138 mecz w barwach angielskiego klubu. Do tej pory udało mu się 38 razy zachować czyste konto.

