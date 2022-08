Erling Haaland z dwoma golami w debiucie w Premier League [WIDEO]

Nikogo już nie dziwi, że drużyny prowadzone przez Pepa Guardiolę dominują na boisku. Nie zawsze przekłada się to na wynik, jednakże nie w tym przypadku. Manchester City wygrywa w 1. kolejce Premier League z West Hamem United po bramkach Erlinga Brauta Haalanda. To pierwsze trafienia Norwega w oficjlanym meczu po transferze do Anglii.

REKLAMA

Zobacz wideo Koka, Dżem i kontrakt z Realem na 75 mln euro. Lewandowski jak "szedł, to biegł, bo nienawidzi chodzić"

Haaland strzela w debiucie Premier League

Alphonse Areola nie zaliczy tego meczu do udanych. W 28. minucie bramkarz zmienił kontuzjowanego Łukasza Fabiańskiego. Polak doznał urazu mięśniowego i z tego powodu musiał opuścić boisko. Niespełna siedem minut później Manchester City przeprowadzał jeden z wielu ataków. Ilkay Gundogan podał mocno po ziemi do Haalanda. Ten wbiegł rozpędzony w pole karne West Hamu i tuż przed bramkarzem zmienił kierunek. Piłka minęła ręce Areoli, ale one nie ominęły nóg Haalanda. Faul był ewidentny. Sędzia bez wahania wskazał na jedenasty metr od bramki.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Erling Braut Haaland cały czas trzymał piłkę w rękach. W końcu to on podszedł do wykonania rzutu karnego. Nabrał rozpędu i mocnym strzałem w dolny róg bramki pokonał Areolę. Ten kompletnie nie wyczuł intencji strzelającego. Bramkę obejrzycie poniżej:

To był bardzo ważny moment dla Haalanda. 21-latek strzelił swojego pierwszego gola w barwach Manchesteru City. I przy tym trafił w debiucie w Premier League. Nie jest to jednak pierwsze oficjalne spotkanie Haalanda w nowym klubie. Tym było starcie o Tarczę Wspólnoty, w której City grało z Liverpoolem. Norweg miał kilka okazji do zdobycia bramki, ale żadnej nie wykorzystał.

W 64. minucie wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Tym razem strzelił gola z akcji. Wybiegł między obrońców West Hamu United, a tam w tempo zagrał mu Kevin De Bruyne. Haaland strzelił mocno po ziemi na dłuższy słupek. Piłkarz trafił do Manchesteru City latem tego roku za 60 mln euro. Z klubem związał się pięcioletnią umową.

Długa przerwa w sprzedaży koszulek Lewandowskiego. Problem Barcelony

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.