Pech Łukasza Fabiańskiego. Polak już w pierwszej połowie poprosił o zmianę

Była 22. minuta meczu na London Stadium, kiedy z lewej strony w pole karne West Hamu United dośrodkował Kevin De Bruyne. Do zagrania Belga wyskoczył Erling Haaland, którego uprzedził jednak Łukasz Fabiański. Polak niestety okupił tę interwencję kontuzją.

37-latek zderzył się nie tylko z Norwegiem, ale też ze swoim obrońcą - Aaronem Cresswellem - i mocno uderzył o ziemię. Fabiańskiemu natychmiastowo udzielona została pomoc medyczna, a na rozgrzewkę ruszył rezerwowy bramkarz - Alphonse Areola.

Fabiański walczył o powrót na boisko. Po udzielonej pomocy Polak podskakiwał, rozciągał się i nawet wznowił grę. Po kilku chwilach znów zmuszony był do interwencji, kiedy na jego bramkę uderzał De Bruyne. Belg strzelił nawet gola, ale ten nie został uznany, bo pomocnik Manchesteru City był na spalonym.

Była to jednak też decydująca akcja w kontekście Fabiańskiego. Polak podniósł się z boiska i od razu pokazał, że potrzebuje zmiany. Siedem minut po tym, jak doznał urazu, jego miejsce zajął Areola.

Kontuzja Fabiańskiego

Dla Polaka to bardzo zła wiadomość, bo Francuz zapowiadał się na poważnego rywala do miejsca w wyjściowym składzie. Areola zawodnikiem West Hamu był już w poprzednim sezonie, kiedy grał w klubie na zasadzie wypożyczenia z PSG. 29-latek występował głównie w Lidze Europy, w której londyńczycy doszli do półfinału.

W 18 meczach Areola puścił 15 bramek i zachował osiem czystych kont. Latem West Ham United wykupił bramkarza za około 10 mln euro.

W niedzielę Francuz nie dał jednak najlepszej zmiany. Kilka chwil po wejściu na boisko Areola sfaulował Haalanda, a Michael Oliver podyktował rzut karny. "Jedenastkę" na bramkę zamienił sam poszkodowany, dzięki czemu Manchester City prowadził do przerwy 1:0.

