Koszmarna kontuzja w Premier League. Mecz przerwany na kilka minut [WIDEO]

Obie drużyny zakończyły poprzedni sezon w zupełnie innych nastrojach. Chelsea w ligowej tabeli ustąpiła jedynie znakomitej dwójce, czyli Manchesterowi City i Liverpoolowi, natomiast Everton praktycznie do samego końca walczył o utrzymanie, zajmując ostatecznie 16. miejsce z przewagą czterech punktów nad strefą spadkową.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat 90. zarobki piłkarzy w Wielkiej Brytanii wzrosły 1500 proc. Jak to możliwe?

Trener Leeds chwali Klicha: Zrobił różnicę na boisku

Fatalna kontuzja Bena Godfrey'a

Spotkanie na Goodison Park rozpoczęło się od przykrej sytuacji. Już w 10. minucie jeden z obrońców źle podał do Jordana Pickforda, który chciał uchronić swój zespół przed rzutem rożnym, ale zrobił to w taki sposób, że piłka trafiła do Kaia Havertza. W ostatniej chwili interweniował Ben Godfrey, który nabawił się przy tym bardzo groźnie wyglądającej kontuzji.

Przy próbie wślizgu, kostka obrońcy Evertonu zablokowała się na murawie, po czym wykręciła w nienaturalny sposób. Na kilka minut gra musiała zostać przerwana, aż Godfrey otrzyma pomoc medyczną, po czym został zniesiony na noszach. Klub następnie potwierdził, że doszło do złamania kostki.

Chelsea wygrywa z Evertonem 1:0 po golu z karnego

Pod koniec pierwszej połowy wydarzyło się sporo ciekawego. Najpierw drogę do siatki znalazł Raheem Sterling, ale sędzia odgwizdał pozycję spaloną. W ósmej minucie doliczonego czasu gry z kolei Abdoulaye Doucoure sfaulował Bena Chilwella w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Jorginho.

W drugiej połowie świetne okazje miały oba zespoły. Po stronie gospodarzy najbliżej strzelenia gola byli Gray i Doucoure, ale w obu sytuacjach świetnie bronił Mendy. Jeśli chodzi o Chelsea, ponownie największe zagrożenie stanowił Raheem Sterling, ale i jemu nie udało się znaleźć drogi do siatki.

Jan Bednarek w pierwszym składzie, ale sezon zaczął od wysokiej porażki

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Chelsea 1:0. W następnej kolejce drużyna Thomasa Tuchela zagra u siebie w derbach Londynu z Tottenhamem. Everton natomiast zagra na wyjeździe z Aston Villą.