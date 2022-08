Klich już był na wylocie. Po pierwszym meczu Leeds trener pod wrażeniem: "Zrobił różnicę"

- Mateusz Klich zrobił różnicę na boisku. Cieszę się, że pokazał swoją jakość, bo rozmawialiśmy wcześniej o jego roli w tym meczu. Rozumiem jego emocje. Wiem, czym jest złość na trenera i frustracja na sytuację w zespole. Klich i ja mieliśmy lepsze i gorsze momenty, ale to nic osobistego. Lubię, gdy piłkarze mówią, co myślą i on to robi - po meczu z Wolverhampton (2:1) powiedział trener Leeds United, Jesse Marsch.

Amerykanin odniósł się do występu i sytuacji Klicha. Reprezentant Polski pojawił się na boisku w pierwszej kolejce Premier League, mimo że kilka dni temu pojawiły się informacje, że odejdzie z Leeds United. Klich miałby trafić do holenderskiej Eredivisie, a konkretniej do Utrechtu.

Mimo to Polak w 65. minucie meczu z Wolverhampton wszedł na boisko, zmieniając Rodrigo. I dał dobrą zmianę. Dość powiedzieć, że Klich wziął udział w decydującej akcji bramkowej meczu.

March pochwalił Klicha

Dziewięć minut po wejściu na boisko Klich otrzymał podanie w środku pola i szybko podał piłkę na lewą stronę do Patricka Bamforda. Ten zaś zagrał w pole karne, gdzie z bliska piłkę do własnej bramki wbił Rayan Ait Nouri.

- To było bardzo dobre wejście, a zastanawialiśmy się, czy Klich w ogóle w tym meczu zagra. Polak wszedł jednak na boisko i wywarł duży wpływ na grę Leeds United w końcówce. Miał podanie do asystującego Bamforda, ale był też żywy, zmieniający pozycje, chętny do gry. To mogło się podobać - w studiu Viaplay powiedział komentujący mecz Maciej Łuczak.

I dodał: - Gdybyśmy mieli bazować tylko na tym, co wydarzyło się w tym meczu, to kreślilibyśmy jeszcze przyszłość przed Klichem w Leeds United. Zobaczymy jednak, czy to będzie miało jakiś wpływ na to, co wydarzy się w najbliższym czasie.

Klich gra w Leeds United od 2017 roku. Polak był jednym z najważniejszych piłkarzy w kadrze poprzedniego trenera zespołu - Marcelo Bielsy. Odkąd drużynę przejął Marsch rola Klicha jednak maleje i nie wiadomo, gdzie pomocnik spędzi kolejne sezony.

