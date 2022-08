Erling "Jak mogłeś tego nie strzelić?" Haaland: To najgorsze uczucie na świecie

Na pewno nie tak oficjalny debiut w Manchesterze City wyobrażał sobie Erling Haaland. Norweski napastnik, który latem trafił do klubu z Borussii Dortmund, zmarnował w debiucie 100-procentową okazję do zdobycia bramki, a jego drużyna przegrała z Liverpoolem 1:3 w meczu o Tarczę Wspólnoty.

Haaland niemal przez cały mecz był niewidoczny, a kiedy miał szansę na strzelenie debiutanckiego gola, fatalnie zawiódł. W doliczonym czasie gry Norweg dopadł do piłki odbitej przez Adriana, ale chociaż był sam tuż przed pustą bramką, to uderzył nad poprzeczką.

Pudło Haalanda stało się hitem w mediach społecznościowych, a zawodnik stał się obiektem drwin. W rozmowie z Alanem Shearerem Norweg odniósł się do tego, co wydarzyło się w sobotę na stadionie w Leicester.

- Kiedy patrzę na tę sytuację, pytam sam siebie: "Jak mogłeś tego nie strzelić?" - powiedział Haaland. - Z drugiej strony jednak wiem, że taka sytuacja jeszcze mi się przydarzy. Taki jest futbol. Nie sypiam dobrze po meczach, ale po tamtym było wyjątkowo trudno - dodał.

Haaland skomentował fatalne pudło

- Traktuję to jednak jako motywację do strzelenia gola, albo zrobienia czegoś pożytecznego już w kolejnym meczu. Tak samo mam, kiedy strzelę dwa gole. Myślę wtedy: "Było super! W kolejnym meczu chcę co najmniej tego samego". To motywacja, która mnie nakręca. Nie zmienia to jednak faktu, że marnowanie sytuacji jest fatalne. To najgorsze uczucie na świecie! - stwierdził Norweg.

- Wiem natomiast, że nie mogę tego rozpamiętywać. Jako napastnik zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma gorszej rzeczy, niż myślenie o tym, co wydarzyło się w poprzednim meczu. To bardzo przeszkadza. Nie ma znaczenia, co wydarzyło się kilka dni wcześniej. Czy strzeliłeś trzy gole, czy żadnego, nie możesz o tym myśleć. Za każdym razem musisz wychodzić na boisko z największą motywacją i głodem sukcesu - zakończył Haaland.

Szansę do rehabilitacji napastnik będzie miał już w niedzielę. O 17:30 Manchester City zagra na wyjeździe z West Hamem United w pierwszej kolejce Premier League.

