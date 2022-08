Media: Zaskakujący ruch Manchesteru United. Posiłki z Serie A

W ostatnich tygodniach kibice Manchesteru United najwięcej martwili się o przyszłość Cristiano Ronaldo w klubie. Portugalczyk miał poprosić władze klubu o transfer. Trener "Czerwonych Diabłów" zapewnia jednak, że Ronaldo zostanie na Old Trafford. Mimo to do drużyny może trafić jeszcze jakiś napastnik. Może być to dość sensacyjny ruch.

Włoskie media: Marko Arnautović może trafić do Manchesteru United

Jak podaje "La Gazetta dello Sport" Manchester United rozważa pozyskanie tego lata Marko Arnautovicia. Austriacki napastnik w przeszłości występował już w Premier League, a obecnie gra w Bolonii. Sam piłkarz według włoskich mediów ma być zainteresowany powrotem na Wyspy.

O tym, że Austriak może opuścić tego lata Bolonię mówi się od kilku tygodni. Zawodnik był na liście życzeń Juventusu. Umowa Arnautovicia z włoskim klubem wygasa za dwa lata, jednak nie ma być problemu z wcześniejszym rozstaniem z napastnikiem.

Marko Arnautović rozegrał w Bolonii 34 spotkania i zdobył 15 bramek. W Premier League Austriak ma na koncie 184 mecze i 43 gole. Rozegrał także 102 mecze w reprezentacji Austrii.

Manchester United potrzebuje napastnika. Chcą odciążyć Cristiano Ronaldo

Manchester United prowadzi poszukiwania napastnika już od jakiegoś czasu. Wszystko za sprawą sagi związanej z Cristiano Ronaldo. Najpierw wydawało się, że będą musieli całkowicie zastąpić Portugalczyka po jego odejściu, a teraz kiedy okazało się, że najprawdopodobniej zostanie on na Old Trafford władze klubu chcą go trochę odciążyć na pozycji napastnika.

Na liście życzeń Erika ten Haga i władz Manchesteru znajdował się między innymi Benjamin Seska z Lipska. Oprócz tego z wypożyczenia wrócił Anthony Martial, który jednak nabawił się kontuzji i przez jakiś czas nie będzie do dyspozycji trenera. W klubie są też tacy piłkarze jak Christian Eriksen czy Jadon Sancho. Mimo to pozyskanie kolejnego napastnika wydaje się być rozsądnym ruchem.

