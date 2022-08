Chelsea zaszalała. Oto nowy najdroższy lewy obrońca w historii futbolu

Chociaż zaledwie rok temu Chelsea wygrała Ligę Mistrzów, to dziś niewielu fanów typuje, że londyńczycy mogą nawet zagrozić Liverpoolowi i Manchesterowi City w walce o mistrzostwo Anglii. W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainie wielu oligarchów straciło swoje majątki. Pogorszyła się także sytuacja Romana Abramowicza, który miał stracić nawet połowę majątku (około siedmiu miliardów funtów) i musiał sprzedać Chelsea. I choć wokół klubu jest wiele wątpliwości, to amerykański przedsiębiorca Todd Boehly chce się godnie przywitać z kibicami, więc nie oszczędza na letnich transferach.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska: "To było wielkie marzenie Roberta"

Nawet Manchester United nie chce Cristiano Ronaldo. "To niesmaczne"

Co prawda Chelsea pozbyło się latem kilku piłkarzy (Romelu Lukaku, Antonio Ruediger i Andreas Christensen), to nie zabrakło wzmocnień. I to znaczących wzmocnień. Nowymi zawodnikami "The Blues" zostali: Kalidou Koulibaly (Napoli zarobiło 40 mln euro), Raahem Streling (Manchester City otrzymał 57 mln) i Gabriel Slonina (Chigaco zgarnęło 10 mln). Ale najdroższą inwestycją okazał się Marc Cucurella.

Brighton sprzedało swojego lewego obrońcę za ponad 65 milionów euro. A to oznacza, że 24-letni Hiszpan został najdroższym LO w historii futbolu! Do tej pory najdroższy był Benjamin Mendy, za którego City zapłaciło 57,5 mln, ale Francuz dziś siedzi w więzieniu.

Lista najdroższych LO w historii (dane z "Transfermarktu"):

Najdrożsi LO w historii 'Transfermarkt'

Cucurella swoje pierwsze kroki piłkarskie stawiał w szkółce Espanyolu, skąd trafił do Barcelony. W 2017 roku zadebiutował w jej barwach w Pucharze Króla. Na jednym spotkaniu się zakończyła ta przygoda, a konkretnie na siedmiu minutach. Cucurella był wypożyczany do Eibaru i Getafe, aż ten drugi klub wykupił go za 11 mln euro.

Rok temu Hiszpan trafił do Brighton za 18 mln euro, a dziś Anglicy zarobili na nim grubo ponad trzy razy tyle. Cucurella ma na swoim koncie także debiut w kadrze.

Nie tylko Depay. Kolejny konkurent Lewandowskiego może opuścić Barcelonę

Przestroga dla Cucurelli

Warto pamiętać, że cztery lata temu Chelsea zapłaciła za Kepę Arrizabalagę aż 80 mln euro, a ten stał się najdroższym bramkarzem w historii. Problem w tym, że choć Chelsea wiązała z nim wielkie nadzieje, to jego kariera w klubie nie potoczyła się tak, jak oczekiwano. I to delikatnie pisząc. Dziś londyńczycy próbują się go pozbyć.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.

https://www.sport.pl/sport-pl-z-barcelony

https://www.instagram.com/sport.pl/

https://www.tiktok.com/@sportpeel