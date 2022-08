Chelsea dopina transfer Cucurelli. Najdroższy obrońca w historii

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Marc Cucurella zostanie zawodnikiem Manchesteru City. Hiszpan był jednym z priorytetów na liście transferowej Pepa Guardioli. Jednak mistrzowie Anglii nie mogli dojść do porozumienia z Brighton w kwestii odstępnego za piłkarza. I wówczas do gry wkroczyło Chelsea. Londyńczycy mieli być gotowi do wyłożenia odpowiedniej kwoty lub włączenia do transakcji swojego wychowanka - Leviego Colwilla - który ma za sobą świetny sezon na wypożyczeniu w Huddersfield Town.

Marc Cucurella w Chelsea. Rekord transferowy w historii futbolu pobity

W czwartek Cucurella udał się do stolicy Wielkiej Brytanii, gdzie przeszedł testy medyczne. Wówczas Fabrizio Romano poinformował, że kluby doszły już do porozumienia i w ciągu kilku godzin zostanie ogłoszony transfer. I mimo że kilka godzin później Brighton zaprzeczyło takim doniesieniom, to w piątek pozyskanie Hiszpana przez Chelsea stało się faktem.

Trzecia drużyna minionych rozgrywek Premier League oficjalnie poinformowała, że zakontraktowała nowego obrońcę. - Jestem bardzo szczęśliwy. Możliwość dołączenia do Chelsea, a więc jednej z najlepszych drużyn na świecie, jest dla mnie ogromną szansą. Obiecuję, że będę ciężko pracował, aby być szczęśliwym i spełniać oczekiwania moich kolegów z zespołu - mówił Cucurella cytowany przez oficjalną stronę angielskiego klubu.

Z kolei więcej informacji na temat szczegółów kontraktu przekazał Fabrizio Romano. Według doniesień włoskiego dziennikarza, 24-letni obrońca związał się z drużyną Thomasa Tuchela sześcioletnim kontraktem. Będzie on obowiązywał do końca czerwca 2028 roku. Chelsea będzie musiała zapłacić Brighton 55 milionów funtów podstawy plus siedem milionów funtów w bonusach, co sprawia, że jest to najdroższy transfer obrońcy w historii piłki nożnej. Wcześniej rekord należał do Joao Cancello, za którego Manchester City zapłacić Juventusowi 60 milionów funtów.

Cucurella trafił do Brighton przed rokiem z Getafe. W poprzednim sezonie zawodnik zagrał w 39 meczach, strzelił gola i miał dwie asysty. Hiszpan grał wcześniej także w FC Barcelonie, która wypożyczała go nie tylko do Getafe, ale również do Eibar.

