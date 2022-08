Złe wieści dla Marcina Bułki. Dogadali się. Znany bramkarz będzie jego rywalem

W OGC Nice doszło przed początkiem sezonu do kilku zmian. Z klubem pożegnali się m.in. trener Christophe Galtier, który będzie pracował teraz w PSG oraz bramkarz Walter Benitez. 29-latek będzie natomiast kontynuował karierę w PSV.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca

Olympique Marsylia blisko pozyskania Alexisa Sancheza. To nie musi być zła informacja dla Milika

Media: Kasper Schmeichel przeniesie się do OGC Nice. Co z Marcinem Bułką?

Odejście Argentyńczyka zdawało się szansą dla polskiego bramkarza Marcina Bułki, jednak zyska on poważnego konkurenta do rywalizacji o grę w pierwszym składzie. Będzie nim Kasper Schmeichel, który już w najbliższych dniach ma zostać ogłoszony jako nowy zawodnik klubu z Lazurowego Wybrzeża. Jak podaje francuski dziennikarz Santi Aouna, na środę zostały zaplanowane testy medyczne Duńczyka.

Jego obecny klub Leicester ma natomiast otrzymać za bramkarza ok. miliona euro plus ewentualne bonusy. Te są uzależnione m.in. od gry w europejskich pucharach. Schmeichel ma za to podpisać trzyletni kontrakt z francuską drużyną.

Jak przyznał sam Bułka, jest on gotowy na przyjście Schmeichela i nie boi się rywalizacji o miejsce w składzie. - To jest część piłki nożnej, a dla mnie to nie ma znaczenia. Nieważne, jaki zawodnik dołączy do zespołu. Rywalizacja w piłce nożnej to naturalna rzecz. Jestem skoncentrowany na boisku i staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Jestem gotowy i czuję się dobrze, co pokazałem na boisku - zapowiedział polski bramkarz.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Aaron Ramsey w Ligue 1. Będzie grał w jednej drużynie z Marcinem Bułką

Schmeichel dołączył do Leicester z Leeds w lipcu 2011 roku. Od tego czasu rozegrał 478 spotkań dla angielskiej ekipy, podczas których 147 razy zachowywał czyste konto. Z Leicester udało mu się także wywalczyć awans do Premier League oraz sięgnąć po mistrzostwo Anglii, a także puchar i superpuchar Anglii. W ostatnich latach Duńczyk stał się jednym z czołowych bramkarzy na Wyspach, co oznacza, że Marcin Bułka będzie miał bardzo krętą drogę do wyjściowego składu Nicei.