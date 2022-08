Chcieli go van Gaal, Mourinho i Solskjaer. Trzy razy odmawiał Man United, aż się zgodził

- Kiedy grałem w Tottenhamie, rozmawiałem z każdym trenerem Manchesteru United, który pracował w tym czasie w klubie. Dla mnie to nie był jednak czas na przeprowadzkę. Odmówiłem im trzy razy - powiedział Christian Eriksen, który kilkanaście dni temu podpisał kontrakt z klubem z Old Trafford.

Manchester United interesował się Eriksenem już blisko 10 lat temu, kiedy był jeszcze zawodnikiem Ajaksu Amsterdam. W 2013 roku Duńczyk trafił jednak do Tottenhamu, w którym spędził aż siedem lat. Potem pomocnik przeniósł się do Interu Mediolan, a ostatnie miesiące spędził w Brentford.

W rozmowie z "The Times" Eriksen przyznał, że w przeszłości trzykrotnie odmawiał transferu do Manchesteru United, kiedy trenerami byli tam Louis van Gaal, Jose Mourinho oraz Ole Gunnar Solskjaer.

- Kiedy poczułem, że potrzebuję zmian, zdecydowałem się na wyjazd z Anglii. Trafiłem do Interu Mediolan, gdzie czułem się świetnie. Wszystko, co wydarzyło się na Euro 2020, zmieniło moje plany. Wywróciło je do góry nogami. Dlatego trafiłem do Brentford, a teraz jestem w Manchesterze United - powiedział Eriksen.

Duńczyk miał na myśli atak serca, jakiego dostał w trakcie meczu mistrzostw Europy przeciwko Finlandii. Po tym wydarzeniu Eriksen nie grał przez kilka miesięcy, a jego dalsza kariera stanęła pod znakiem zapytania. Ostatecznie zawodnik mógł wrócić na boisko i podpisał półroczny kontrakt z Brentford.

- Rok temu nigdy bym nie powiedział, że kiedykolwiek zagram w Manchesterze United. Tego lata byli jednak bardzo zdecydowani i otwarci. Zgłosili się do mnie z konkretną propozycją i czułem, że jestem potrzebny. Powrót do Tottenhamu? Tylko rozmawialiśmy, nie miałem żadnej oferty - przyznał Duńczyk.

I zakończył: - Zawsze byłem pozytywną osobą. Teraz doceniam wszystko jeszcze mocniej. Będę grał tam, gdzie ustawi mnie trener. Dostosuję się do każdej pozycji i miejsca na boisku.