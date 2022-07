Juergen Klopp zapisał się w historii. Liverpool jeszcze nigdy nie miał takiego trenera

Juergen Klopp znów zapisał się w historii Liverpoolu. Tym razem zrobił to w pojedynkę. Stał się pierwszym i dotychczas jedynym trenerem, z którym klub wygrał dosłownie wszystko, co było do wygrania. W sobotę skompletował swoją kolekcję, wygrywając Tarczę Wspólnoty. Liverpool pokonał Manchester City (3:1).

