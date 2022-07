Trent Alexander-Arnold otworzył sezon w Anglii pięknym golem [WIDEO]

W sobotę na King Power Stadium w Leicesterze odbył się mecz o Tarczę Wspólnoty pomiędzy Liverpoolem i Manchesterem City. Pojedynek ten zainaugurował nowy sezon w Anglii. Już za tydzień odbędzie się pierwsza kolejka Premier League. Póki co, z pierwszego trofeum mogą cieszyć się piłkarze Liverpoolu.

Trent Alexander-Arnold otworzył sezon w Anglii pięknym trafieniem. Ederson był bez szans

Zawodnicy Juergena Kloppa okazali się lepsi od mistrzów Anglii i wygrali 3:1. Gole zdobyli Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah i Darwin Nunez. Honorowe trafienie dla Manchesteru City zdobył natomiast Julian Alvarez. Szczególnej urody była zwłaszcza bramka otwierająca wynik, autorstwa Alexandra-Arnolda.

Znajdujący się na skrzydle Mohamed Salah dostrzegł dobrze ustawionego kolegę na krawędzi pola karnego. Skupił na sobie uwagę obrońców, wykonał zwód do linii końcowej, ale szybko wycofał piłkę właśnie do Alexandra-Arnolda. Ten bez chwili wahania uderzył na bramkę strzeżoną przez Edersona. Piłka delikatnie otarła się jeszcze o głowę Nathana Ake, co jednak nie miało wpływu na tor jej lotu. Następnie trafiła w słupek i ostatecznie wylądowała w bramce. Piękne techniczne uderzenie Anglika można zobaczyć na nagraniu poniżej.

Liverpoolu już po raz szesnasty w swojej historii zdobył Tarczę Wspólnoty. Jest to jednak triumf wyjątkowy dla Juergena Kloppa, bo pierwszy od kiedy został trenerem "The Reds". Wcześniej dwa razy przegrał walkę o to trofeum. W 2020 z Arsenalem i w 2019 z właśnie Manchesterem City. Za każdym razem jego drużyna przegrywała po serii rzutów karnych.

