Rośnie desperacja Cristiano Ronaldo w walce o transfer. "Nie chodzi mu o pieniądze"

Jednym z tematów numer jeden letniej przerwy między sezonami jest przyszłość Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, który zaledwie przed rokiem wrócił po latach do Manchesteru United, już chce zmienić klub. Powodem ma być rozczarowująca postawa drużyny w poprzednim sezonie. Dopiero szóste miejsce w Premier League i brak awansu do Ligi Mistrzów to dla "CR7" zdecydowanie za mało.

Cristiano Ronaldo wciąż pracuje nad transferem. "Nie chodzi mu o pieniądze"

Zachodnie media od tygodni informują, że celem Ronaldo jest przede wszystkim gra w Lidze Mistrzów. 37-latek nie wyobraża sobie gry na niższym szczeblu, czyli w Lidze Europy. Do tej pory, od 2003 roku, gdy pierwszy raz trafił do Manchesteru United, w każdym kolejnym sezonie prezentował się w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych Starego Kontynentu. Jest też ich najlepszym strzelcem, ze 139 golami na koncie.

W ostatnich dniach Cristiano Ronaldo robił wszystko, by uciszyć medialne spekulacje. W mediach społecznościowych publikował wpisy, zaprzeczające jakoby ruszał się gdzieś z Manchesteru. Zapowiadał, że już 31 lipca pojawi się na boisku w towarzyskim meczu z Rayo Vallecano. Dziennikarz Sky Sport Florian Plattenberg twierdzi jednak, że piłkarz nadal pracuje nad transferem.

Kluby, którym Ronaldo został zaoferowany (m.in. Bayern Monachium i Atletico Madryt), miały otrzymać informację, że jest on gotów zgodzić się na znaczną obniżkę wynagrodzenia. "Chce grać w Lidze Mistrzów. Nie chodzi mu o pieniądze" - pisze Plattenberg. Dodał też, że możliwy jest powrót Portugalczyka do Sportingu Lizbona, ale tylko na zasadzie wypożyczenia. Przypomnijmy, że piłkarz na Old Trafford rocznie zarabia około 26 milionów funtów.

Bilans Ronaldo z poprzedniego sezonu to 24 gole i trzy asysty w 38 meczach. Manchester United robi wszystko, by zatrzymać swoją gwiazdę. Pomóc w tym ma legendarny Sir Alex Ferguson, który otrzymał pozycję doradcy Richarda Arnolda, dyrektora sportowego klubu. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.

