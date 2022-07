Sir Alex Ferguson wraca do Manchesteru United. Pierwsze zadanie: Cristiano Ronaldo

Tak naprawdę Sir Alex Ferguson nigdy nie opuścił Manchesteru United. Oficjalnie przestał prowadzić zespół w 2013 roku, ale od tego czasu był członkiem klubowego zarządu. Zajmował funkcję dyrektora niewykonawczego, co w głównej mierze, było stanowiskiem symbolicznym, mającym na celu uhonorować jego osiągnięcia. Przypomnijmy, że pod jego wodzą Manchester United sięgnął po 38 trofeów. Drużynę prowadził od 1986 roku.

Sir Alex Ferguson zatrzymał Ronaldo? Zwiększa się rola legendarnego trenera w Manchesterze United

Kilka dni temu w brytyjskich mediach pojawiła się informacja o nowym zadaniu, jakie postawiono przed Sir Alexem Fergusonem. Miał on przekonać Cristiano Ronaldo do pozostania w Manchesterze United na jeszcze jeden sezon. "Daily Mail" pisze, że spotkanie Szkota z Portugalczykiem i jego agentem rzeczywiście się odbyło, jednak źródła bliskie Manchesterowi United zapewniają, że był to jedynie przypadek. Nie wiadomo też, o czym dokładnie rozmawiali Ferguson, Ronaldo, Mendes i Arnold (dyrektor sportowy).

Tu właśnie zaczyna się nowa funkcja Sir Alexa Fergusona. Według "Daily Mail" dyrektor Richard Arnold założył tzw. think-tank, czyli komitet doradczy, w którego skład wchodzą właśnie Ferguson, były dyrektor generalny Manchesteru United - David Gill, były kapitan zespołu - Bryan Robson i obecny kierownik drużyny - John Murtough. Arnold ma czerpać z opinii wymienionej czwórki, a ci będą mieli większy wkład na to, co dzieje się w Manchesterze United.

David Gill przez 16 lat pracował w United, a dziś zasiada w komitecie wykonawczym UEFA i jest jego skarbnikiem. Przewodniczy też komisji finansowej oraz komisji ds. odszkodowań. Bryan Robson był piłkarzem klubu od 1981 do 1994 roku. W tym czasie sięgnął po 11 trofeów, w tym dwa mistrzostwa Anglii. Dziś jest ambasadorem klubu. Murtough pełni funkcję kierownika od marca 2021 roku. Pracuje bezpośrednio pod Arnoldem.

Media podkreślają, że zwiększenie wpływów Fergusona wisiało nad United od dłuższego czasu. "Sportsmail" pisał o tym już w listopadzie, gdy ówczesny trener Ole Gunnar Solskjaer konsultował się z nim na temat składu.

Manchester United potrzebuje wsparcia i wyników, po tym jak w poprzednim sezonie ledwo awansował do europejskich pucharów. Szóste miejsce w Premier League dało mu jedynie fazę grupową Ligi Europy. W okresie przedsezonowym radzi sobie rewelacyjnie. Zmienił się trener - teraz jest nim Erik ten Hag - a drużyna wygrała trzy z czterech sparingów. Czwarty zremisowała 2:2 z Aston Villą.