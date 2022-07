Piłkarz Arsenalu publicznie oskarżony o gwałt. Kobieta zerwała klauzulę poufności

Kilka tygodni temu brytyjskie media podały szokującą informację, że niewymieniony z imienia i nazwiska piłkarz miał dopuścić się gwałtu, za co został zatrzymany. Choć początkowo nie podawano tożsamości zawodnika, niektórzy spekulowali, że winowajcą może być Thomas Partey z Arsenalu.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat 90. zarobki piłkarzy w Wielkiej Brytanii wzrosły 1500 proc. Jak to możliwe? Wybierz serwis

Chile się nie poddaje. Chce wyrzucenia Ekwadoru z mundialu w Katarze

Thomas Partey publicznie oskarżony o gwałt

Teraz podejrzenia te się potwierdziły. Sara Bella opublikowała w mediach społecznościowych serię dowodów, które mają potwierdzać winę piłkarza Arsenalu. Kobieta opisała, że do zdarzenia miało dojść w ubiegłym roku na Ibizie, gdzie Partey świętował swoje urodziny ze znajomymi. Wyznała też, że od razu po fakcie poinformowała służby.

Partey został zatrzymany na krótko, bowiem brytyjska policja w toku śledztwa ustaliła, że miał dokonać gwałtu na 10 dni przed wejściem w życie w Wielkiej Brytanii nowych przepisów. Zgodnie z nimi, służby dopiero wtedy miały możliwość ścigania osób, które dopuściły się tego typu przestępstwa poza granicami kraju.

Kobieta nie chciała dalej ukrywać swojego dramatu

"Odkrycie, że twój oprawca jest chroniony przez prawo, jest najbardziej niszczycielską rzeczą w historii. Zgwałcił mnie, zostawił nieprzytomną w łóżku, po czym wyszedł na imprezę na Ibizie, wrócił, zaśmiał mi się w twarz i powiedział, że nie mogę mu odmówić" - brzmi część opisu sytuacji, który kobieta zamieściła na Twitterze.

W ten sposób Sara Bella zerwała obowiązującą ją klauzulę poufności. Nie chciała dłużej ukrywać tego, jak potraktował ją piłkarz, dlatego opublikowała również zrzuty ekranu przedstawiające rozmowy i wspólne zdjęcia z wyjazdu. Reprezentant Ghany jak dotąd nie odniósł się do publikacji.

Laporta odpowiada Nagelsmannowi. "Zajmijcie się swoimi interesami"

Thomas Partey jest zawodnikiem Arsenalu od października 2020 roku, kiedy to przeniósł się do Londynu z Atletico Madryt za 50 milionów euro. W ubiegłym sezonie rozegrał 26 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę.