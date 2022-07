Tottenham wybrał klub, do którego mógłby sprzedać Harry'ego Kane'a

Harry Kane od wielu sezonów jest jednym z liderów Tottenhamu. Jego umowa z londyńskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Władze już zastanawiają się nad przedłużeniem współpracy. W ostatnim czasie sporo mówiło się jednak o zainteresowaniu innych zespołów. Tottenham stawia sprawę jasno.

Harry Kane trafi do Bayernu? Prędzej niż do Chelsea

W ostatnich tygodniach w mediach zrobiło się głośno na temat potencjalnego przejścia angielskiego napastnika do Bayernu Monachium. Bawarczycy starają się wypełnić lukę w ataku po odejściu Roberta Lewandowskiego. Zainteresowanie Kane'm zgłaszała też Chelsea. Zdaniem dziennikarzy "Bilda" Tottenham będzie skłonny sprzedać napastnika tylko w przypadku, gdy nie podpisze on nowego kontraktu. Władze Tottenhamu zrobią jednak wszystko, aby Kane nie dołączył do lokalnego rywala. W przypadku transferu w grę miałoby wchodzić tylko przejście napastnika do Bayernu Monachium.

Sam zawodnik wydaje się nie być zdeterminowany do opuszczenia Wysp. Choć przed rokiem interesował się nim Manchester City, to ostatecznie Kane został w Londynie. Wiele wskazuje na to, że podobnie będzie i tym razem.

Bayern Monachium szuka napastnika. Muszą zastąpić Roberta Lewandowskiego

Zainteresowanie Harry'm Kane'm ze strony Bayernu Monachium wcale nie dziwi. Bawarczycy w ostatnim czasie stracili swojego najlepszego piłkarza i są zmuszeni szukać alternatywnych rozwiązań w ataku. - To fantastyczny piłkarz. Jeden z dwóch, trzech, który może grać zarówno jako napastnik jak i na pozycji numer dziesięć. Jest fenomenalny w grze głową i obiema nogami - komplementował cechy piłkarza Julian Nagelsmann, szkoleniowiec Bayernu.

