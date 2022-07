Poważne wzmocnienie Manchesteru United. Ten Hag sprowadza starego znajomego

Manchester United potwierdził transfer Lisandro Martineza, za którego zapłacić 57,37 miliona euro. Do tej kwoty należy doliczyć kolejne 10 milionów euro bonusów. Dla Argentyńczyka będzie to zatem okazja do ponownej współpracy z Erikiem ten Hagiem, który ściągał go do Amsterdamu w 2019 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat 90. zarobki piłkarzy w Wielkiej Brytanii wzrosły 1500 proc. Jak to możliwe?

Francuzi szykują zakaz gry przy jupiterach, by chronić klimat

Lisandro Martinez nowym piłkarzem Manchesteru United

Jak wynika z oficjalnego komunikatu klubu, Argentyńczyk podpisał pięcioletni kontrakt, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. - To zaszczyt dołączyć do tak wspaniałego klubu. Ciężko pracowałem, aby dotrzeć do tego momentu, a teraz, kiedy już tu jestem, zamierzam osiągnąć jeszcze więcej - mówił Martinez podczas prezentacji.

Następnie argentyński obrońca pożegnał się z kibicami Ajaksu Amsterdam. - Chcę podziękować klubowi i fanom za całe wsparcie, jakiego mi udzielili. Spędziłem tam niewiarygodny czas, ale czułem, że nadszedł właściwy moment, aby sprawdzić się w innym środowisku. Teraz jestem w idealnym miejscu, aby to zrobić - dodał.

Martinez niebawem rozpocznie treningi

Lisandro Martinez pojawił się w ośrodku treningowym w Carrington we wtorek, wspólnie z Christianem Eriksenem, który został sprowadzony za darmo po wygaśnięciu jego umowy z Brentfordem. Obaj dołączą do reszty drużyny, która trenuje już przed wznowieniem nowego sezonu.

Transferem Argentyńczyka zainteresowany był również Arsenal, ale w pewnym momencie klub z Londynu wycofał się z negocjacji. Jego przenosiny na Old Trafford oznaczają, że jego dwa byłe kluby, czyli Newell's Old Boys i Defensa y Justicia otrzymają po dwa miliony euro w ramach standardowej opłaty solidarnościowej.

Jan Tomaszewski zaatakował FC Barcelonę. "To wielki, wiejski klub"

Lisandro Martinez rozpoczynał piłkarską karierę w klubie Newell's Old Boys, choć w pierwszym zespole zdołał rozegrać zaledwie jeden mecz, zanim w 2018 roku przeniósł się do klubu Defensa y Justicia. Po zaledwie jednym sezonie trafił do Europy, zasilając Ajax Amsterdam za kwotę siedmiu milionów euro.