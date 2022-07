"Sweter hańby" dla Matty'ego Casha i jego kolegów. Gerrard wprowadza rygor w drużynie

Aston Villa zakończyła poprzedni sezon na czternastym miejscu z 45 punktami i straciła 11 punktów do siódmego West Hamu United, który wywalczył możliwość gry w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. To był wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, a klubowe władze postanowiły dokonać kilku wzmocnień na rynku transferowym - do Aston Villi trafił m.in. Diego Carlos z Sevilli czy Boubacar Kamara z Olympique Marsylii. Steven Gerrard postanowił też wprowadzić nieco bardziej restrykcyjną dyscyplinę.

Wyciekła lista kar w zespole Matty'ego Casha. Polski obrońca musi się pilnować

Brytyjski dziennik "Daily Mail" opublikował listę kar, zarządzoną przez Stevena Gerrarda w Aston Villi. Były trener Rangersów chce, żeby w klubie panowała dyscyplina, zatem kary są dosyć dotkliwe dla piłkarzy. Zdecydowanie najwięcej, bo tysiąc funtów, piłkarza zapłaci za spóźnienie na spotkanie czy wyjazd w dniu meczowym. Nieco mniej, bo 500 funtów, piłkarz będzie musiał zapłacić za spóźnienie na trening. To oznacza, że m.in. Matty Cash musi się pilnować.

Z listy możemy też wyczytać, że są przewidziane kary za brak przywiezienia ciasta w dniu urodzin, brak znacznika GPS na treningu, spóźnienie na spotkanie reklamowe, brak klapek pod prysznicem czy zostawienie naczyń na stole. Co w przypadku, gdy dany zawodnik otrzyma czerwoną kartkę? Jego zadaniem jest zabranie drużyny na obiad w przeciągu czterech tygodni od zdarzenia. Ciekawą karą jest też "sweter hańby" dla piłkarza, który wypadnie najgorzej w małych gierkach na treningu. Na swetrze będzie widniał napis "byłem najgorszy na treningu".

Mimo gorszego wyniku Aston Villi Matty Cash ma za sobą udany sezon. Reprezentant Polski zagrał w 40 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył cztery bramki i zanotował taką samą liczbę asyst. Cash postanowił też przedłużyć kontrakt z Aston Villą i jest on obecnie ważny do końca czerwca 2027 roku.