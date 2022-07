Mateusz Borek skomentuje Premier League, która przenosi się do innej stacji

W lipcu 2021 roku doszło do zakończenia pewnej epoki. Prawa do Premier League na lata 2022-2028 nabyła platforma internetowa Viaplay. Przez ponad 25 lat mecze ligi angielskiej w Polsce były emitowane przez Canal+. Ostatecznie obie strony postanowiły się dogadać ws. sublicencji, dzięki której abonenci Canal+ obejrzą dwa mecze w każdej kolejce do końca sezonu 2024/2025. W związku ze startem nowego sezonu Premier League Viaplay sprowadziło kilku dziennikarzy, którzy byli do tej pory związani z Canal+ - m.in. Przemysława Pełkę. To jednak nie koniec zmian.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Mateusz Borek skomentuje ligę angielską w Viaplay. Na początek mecz drużyny Jana Bednarka i Mateusza Lisa

Viaplay ogłosiło w mediach społecznościowych obsady komentatorskie oraz studia w pierwszej kolejce Premier League. Łącznie trzy mecze będą komentowane ze stadionów w Anglii (Crystal Palace - Arsenal, Fulham - Liverpool i West Ham - Manchester City). Platforma pokaże łącznie 16 godzin studia od piątku 5 do poniedziałku 8 sierpnia. Z rozpisek na oficjalnej stronie internetowej Viaplay mogliśmy się dowiedzieć o duetach komentatorów.

Dużym zaskoczeniem dla kibiców i internautów była obecność Mateusza Borka. Współwłaściciel "Kanału Sportowego" wraz z Michałem Borkowskim skomentuje spotkanie pomiędzy Tottenhamem a Southampton. W klubie z St. Mary's Stadium znajduje się dwóch polskich piłkarzy - Jan Bednarek oraz Mateusz Lis. Borek do tej pory był kojarzony głównie z Bundesligą, meczami reprezentacji Polski czy polskimi drużynami w europejskich pucharach.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Nowy sezon Premier League zainauguruje spotkanie Crystal Palace z Arsenalem, które odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 21:00. Mecz ze stadionu skomentuje duet Przemysław Pełka - Michał Gutka, a w studiu pojawią się Piotr Domagała, Jarosław Fojut i Jakub Krupa.